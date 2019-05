Un Boeing 737 “aterriza” en un río de Florida En el avion de Miami Air viajaban 136 pasajeros y 7 tripulantes, pero solo 20 fueron trasladados a un hospital sin heridas graves Redacción Siglo XXI

domingo, 5 de mayo de 2019, 09:16 h (CET)

Un Boeing 737 de la compañía Miami Air Internacional ha “aterrizado” este viernes noche en un río de Florida con 136 pasajeros y siete miembros de la tripulación. Todos ellos han sobrevivido. La aeronave llevaba personal militar y, al intentar aterrizar en el aeropuerto, se ha desviado de su trayecto y ha acabado en el agua sin que se conozcan los motivos.

Afortunadamente para tripulantes y pasajeros el río Saint Johns tiene poca profundidad y el avión se ha mantenido en mantenido a flote. Unos 20 pasajeros han sido trasladados a un hospital aunque no presentan heridas de gravedad. El avión, según una autoridad local, se deslizó fuera de la pista y acabó en el río cuando intentaba aterrizar en la Estación Aérea Naval de Jacksonville. La aeronave procedía de la base naval de Guantánamo, en Cuba.

"El avión no se sumergió en el agua y afortunadamente todos están vivos", destacó en un comunicado la oficina del sheriff de Jacksonville. A partir de ahora se investigará qué ocurrió para que el Boeing 737 de Miami Air acabase en el río.

