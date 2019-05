Elecciones locales inglesas muestran la impopularidad del Brexit Usualmente en estas elecciones suele ser castigado el partido del gobierno Isaac Bigio

sábado, 4 de mayo de 2019, 09:32 h (CET) El jueves 2 de mayo se han realizado elecciones para 6 alcaldes metropolitanos y 248 concejos municipales en Inglaterra, y para todos los 11 municipios de Irlanda del Norte. En estos comicios no participa Londres, Gales o Escocia, pero si nos permite pulsear en qué viento sopla la mayoría de la población.

Usualmente en estas elecciones suele ser castigado el partido del gobierno en favor del que encabeza la oposición. Sin embargo, lo que viene llamando la atención es que los conservadores viene perdiendo entre el 20% y 30% de sus concejales, lo cual es mucho pero no tanto en relación a la seria crisis de la administración de Theresa May, mientras que los laboristas, en vez de arrasar, vienen perdiendo concejales, aunque en mucho menor medida que sus rivales de derecha.

El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) es, no obstante el más golpeado, pese a que su llamado a hacer un Brexit ya debería haberlo hecho popular. Más bien, quienes vienen avanzando son los independientes, los liberal-demócratas y los verdes. Estos dos últimos partidos son los que más firmemente se oponen al Brexit y piden un nuevo referéndum. Ambos apuntan a crecer en al menos un 50% su número de concejales. Si bien en términos de números los liberal-demócratas van a ser quienes ganen más concejales, los verdes puede que terminen siendo los que proporcionalmente más han crecido.

El laborismo no ha logrado el impacto que necesita y eso se debe a su posición sobre el Brexit, por lo que estos comicios puede que envalentonen a quienes en su interior piden una posición más firme en favor de llamar a un nuevo referéndum sobre la Unión Europea. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Resultado falseado? ¿Pucherazo? Tal vez lo más grave es que no se pone toda la carne en el asador para descubrir a los corruptos, apropiadores de lo ajeno y vividores permanentes Catalunya derrotó al fascismo Los grupos fascistas no habían tenido representación política en las instituciones, salvo un corto periodo entre el 1979 y el 1982 Las causas de la derrota del PP y sus consecuencias. (III y final) Podemos, Soberanistas y Sindicatos, piden parte del pastel del PSOE Alumbramientos Los furibundos proliferan detrás de mil conceptos escogidos por ellos; desde la economía, patria, religiones o enajenaciones del momento Pensando con Montaigne Los Ensayos de Miguel de Montaigne son una muestra de su agudeza mental aplicada a la experiencia de la vida