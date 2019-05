El Leganés certifica la permanencia y aleja la 'Champions' para el Sevilla Los pepineros alcanzan los 45 puntos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 4 de mayo de 2019, 09:23 h (CET)

El Leganés ha certificado de manera matemática su permanencia en LaLiga Santander al golear este viernes al Sevilla (0-3) en el primer encuentro de la trigésima sexta jornada, un resultado que impide a los de Joaquín Caparrós dormir en posiciones 'Champions' y que ha desatado el enfado del Ramón Sánchez-Pizjuán.



Apenas habían transcurrido ocho minutos desde el comienzo del partido en el coliseo nervionense cuando Youssef En-Nesyri se aprovechó de un error en la salida del balón de Quincy Promes para recuperar el esférico en la frontal y acomodarlo en la escuadra izquierda de la portería de Thomas Vaclik.



Mientras, el cuadro sevillista no conseguía inquietar a los de Mauricio Pellegrino, que en el minuto 20 incrementaron la cuenta; en una jugada iniciada en un saque de banda, la pelota llegó a Martin Braithwaite, que la controló con el pecho ante Mercado y definió a la perfección con un disparo pegado al palo derecho de la meta local.



Ya en el 82, Óscar se encargó de certificar la victoria, y la salvación, al rematar un pase atrás de Braithwaite que se coló tras tocar ligeramente en Navas.



De esta manera, los pepineros alcanzan los 45 puntos y se aseguran jugar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español. Mientras, los de Caparrós, despedidos con pitos, se quedan con 55 unidades, las mismas que dan al Getafe -que juega este domingo ante el Girona- la última de las plazas de acceso a la Liga de Campeones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Iker Casillas, una leyenda en activo Paradas como la que le hizo a Robben en la final del Mundial 2010 o la tanda de penaltis frente a la selección italiana en la Eurocopa 2008 quedarán siempre en la retina de los aficionados El futuro de Diego Godín Godín y el Inter de Milán tienen firmado un pre contrato, a razón de dos temporadas con opción a una tercera por 5,5 millones de euros al año Competición sanciona con cuatro partidos a Banega y con dos a Bordalás El preparador azulón fue expulsado en el minuto 78 del duelo en Anoeta Klopp: "Messi dijo que quería recuperar la 'Champions' y me pareció una amenaza" El preparador alemán reconoció también que será un choque "muy emotivo" El Ajax también conquista Londres Un gol de Van de Beek permite a los holandeses sorprender al Tottenham y llegar con ventaja a Ámsterdam