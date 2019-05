Ibiza celebra durante todo el fin de semana su gran fiesta de la moda en el marco de la 48 Edición de su Pasarela Adlib Natalia Martínez Nieto fue la ganadora ayer de la tercera edición de Futur Adlib, el concurso de nuevos talentos que abrió esta Fashion Week ibicenca Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 4 de mayo de 2019



El desfile de nuevas promesas de la moda de Ibiza, Futur Adlib, inauguró ayer en el Recinto Ferial la Fashion Week de Adlib Moda Ibiza en la que Natalia Martínez Nieto se hizo con el premio de esta tercera edición, valorado en 2.500 euros. En total fueron seis las finalistas que participaron en esta cita que concluyó con las propuestas de los diseñadores nóveles y ganadores de pasadas ediciones de este certamen; Patricia Richtsteiger, Rebeca Ramis, Alfonso Sánchez y la Escola d´Arts d´Eivissa. Este concurso, presentado por Txabi Franquesa, contó con un jurado de excepción presidido por la diseñadora María Escoté, quien contó con el apoyo de diseñadores ibicencos como Luis Ferrer, Melania Piris y Tony Bonet, del director de Fashion TV en España y Portugal, Paulo Ribeiro, y de la representante de la sección de Industria del Consell d´Eivissa, Rebeca Miguel.

Hoy se han presentado en rueda de prensa las novedades de la Pasarela Adlib 2019 y del desfile Natural Adlib 2019, que tendrán lugar durante todo el fin de semana, en un acto al que han asistido el presidente del Consell d´Eivissa, Vicent Torres, la vicepresidenta segunda y consellera de Industria de dicha institución, Marta Díaz, así como dos de los presentadores de dichos encuentros con la moda de Ibiza; Cayetana Guillén Cuervo y Txabi Franquesa. Manel Fuentes, quien será el maestro de ceremonias de Natural Adlib, conducirá dicha cita con la moda más sostenible, artesanal y ergonómica de la isla el domingo 5 de mayo.

La Pasarela Adlib 2019 contará con la presencia de modelos de la talla de Lucía Rivera, Marta Ortiz, Begoña Martín, Godeliv van den Brandt, Krys Pasiecznik, Mireia Canalda, Felipe López, Patricia Yurena o Ana Vide, entre otros. Entre el público destacará la presencia de personalidades como Maggie Civantos, Macarena Gómez, Ana Obregón, Paloma Lago, José Lamuño, Alejandra Onieva, Paula Loves o el reconocido estilista Josie. También asistirán a esta pasarela durante la jornada de hoy el guionista del largometraje “Campeones”, David Marqués, acompañado por el elenco de actores de esta película.

Durante la rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar en el agroturismo Casa Maca y a la que han asistido los más de 30 diseñadores que mostrarán sus colecciones en esta cita con la moda, se ha puesto en valor el carácter artesanal de todas y cada una de las propuestas. El respeto por el entorno no solamente cobra vida en el marco de la Pasarela Natural Adlib, sino que en esta edición el Consell d´Eivissa ha impulsado, además, varias acciones de concienciación para luchar contra los plásticos entre las que destaca la entrega a los asistentes a los desfiles de Futur y Natural Adlib de botellas reciclables de agua, efectuadas con un material biodegradable llamado Tritan. El programa de radio “Julia en la Onda”, liderado por la periodista Julia Otero, se ha desplazado hoy, además, hasta Ibiza, para emitir en directo desde el Salón de Plenos del Consell este consolidado magazine de Onda Cero, abierto al público.

Pasarela Adlib 2019 Serán 22 las marcas que participarán en los desfiles de hoy viernes y de mañana sábado, mostrando las últimas novedades para un 2020 que viene cargado de líneas sensuales y románticas donde la exclusividad y el trabajo artesanal son los grandes protagonistas de esta reconocida Pasarela. El diseñador toledano especializado en moda nupcial masculina Félix Ramiro y los joyeros Isabel Guarch y Majoral, representando a Mallorca y a Formentera respectivamente, serán las tres firmas invitadas por el Consell d´Eivissa a esta edición.

Destacará también el Adlib más puro, con tejidos de algodón y puntillas, vestidos de encaje y tul, transparencias y modelaje en guipur, como tónica de esta temporada, al igual que el detallismo en las firmas de complementos. Unas colecciones totalmente artesanales, con trazos de color, en las que se podrán ver vestidos cortos, largos, asimetrías o, incluso, pantalones. Diseños que destacan por la mezcla de siluetas sin renunciar a la esencia, frescura, inocencia y filosofía de Adlib y a su premisa: “viste como quieras, pero con estilo”. En definitiva, una pasarela que estará cargada de propuestas tradicionales a la vez que vanguardistas, pero con el punto en común de la exclusividad que es lo que define esta industria propia de la isla.

Natural Adlib El domingo será el turno de las propuestas más sostenibles, artesanales, ergonómicas y respetuosas con el medioambiente, entre las que destacan diseños que están hechos a base de algodón orgánico, tintes naturales de plantas y de flores de la isla de Ibiza, o complementos reciclados. Serán un total de nueve las firmas que mostrarán a partir de las 18:00 horas sus propuestas en un desfile que cerrará esta auténticas Fashion Week ibicenca, demostrando que hay otra forma de consumir moda.

