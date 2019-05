5 cosas que se deben tener en cuenta antes de lanzarse a pintar una casa, según hormicasa.es Comunicae

viernes, 3 de mayo de 2019, 16:52 h (CET) Son muchos los que se aventuran a pintar una casa sin conocer el oficio de pintor, y que la casa quede bien no es tan fácil como parece, por ello, desde la inmobiliaria Hormicasa dan estos 5 consejos para poner en práctica a la hora de llevar a cabo la pintura integral del hogar Para pintar con éxito una casa es recomendable, según la inmobiliaria hormicasa, seguir estos 5 consejos que propone su directora comercial Ana Fernádez :

Nunca se debe ahorrar en la calidad de la pintura: Comprar la pintura en tiendas especializadas

Hay una diferencia entre pintura barata y pintura de calidad. Las mejores pinturas son infinitamente más agradables para trabajar. Cubren mejor, se quedan mejor en el cepillo o en el rodillo y se limpian más fácilmente. Es buena idea comprar la pintura donde lo hacen los pintores profesionales. Observar lo que están comprando puede ayudar dar con la pintura de calidad que se necesita. Si no ve a ningún pintor profesional, es probable que no esté comprando la pintura en el lugar adecuado.

Las gotas de pintura son incontrolables: Usar paños o plásticos para cubrir

Si bien puede parecer obvio, es aconsejable cubrir el suelo, los muebles, los marcos de las puertas y de las ventanas con plásticos o telas, para mantener alejado de ellos el desastre y que la la Ley de Murphy haga su aparición, y sobre todo que la pintura se ponga sobre algo que realmente no debería llevar pintura. El caos invariablemente sobreviene.

Esto se evita fácilmente siguiendo la regla de: Cubrir las cosas antes de pintar. Usar un paño o plástico para cubrir todo.

Siempre poner poca pintura y pintar lentamente: Las prisas son malas compañeras

Cuando se pinta una pared o el techo, realizar un movimiento hacia arriba y hacia abajo y siempre en una misma dirección a la vez. Mientras tanto, aplicar presión en el borde delantero del rodillo. Entonces, si se mueve hacia la derecha, girar la mano hacia la derecha para ejercer más presión en el borde derecho. Si se mueve hacia la izquierda, girar la mano hacia la izquierda.

La aplicación de la presión adecuada eliminará los bordes gruesos o rudos que aparecen cuando la pintura se exprime del borde del rodillo y forma una línea hacia abajo de la pared. Trabajar unos cuantos golpes en una dirección, luego regresar en la otra dirección. Siempre el movimiento de arriba hacia abajo, no a lo loco en todas las direcciones. Pintar lentamente y sin llenar demasiado el rodillo de pintura evita que se manche en exceso.

Es de inteligentes usar un mango de extensión para el rodillo, así como una rejilla para el mismo, la espalda y las rodillas lo agradecerán al final de la jornada de trabajo.

Cuidar las herramientas después de usarlas: Reutilizar

Un buen pincel puede durar muchos años, incluso aunque este se use a diario. Lo mismo es aplicable para los rodillos, escaleras y telas. Los profesionales de la pintura saben que un trabajo de pintura de calidad proviene de herramientas que están limpias y listas para trabajar en buen estado. También saben que comprar nuevas herramientas para cada trabajo hace que el coste general sea mucho más alto de lo que debería ser.

Ser paciente: Hacer un buen trabajo de una sola vez

A la hora de pintar hay que tomarse tiempo. Pintar a menudo lleva más tiempo de lo que se piensa, y eso puede hacer que uno se apresure. Y cuando la gente se apresura, las cosas se complican y el trabajo se hace mal. Y a la larga llevará mucho más tiempo arreglar el desaguisado creado.

Así que, es mejor tener paciencia y concentrar todos los esfuerzos en hacer un buen trabajo de una sola vez.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.