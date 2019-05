La Bobadilla: escapada a uno de los mejores hoteles del mundo, para la mejor madre de mundo

Como cada primer domingo de mayo celebramos, en España, el Día de la Madre. Un día en que mimar, un poquito más si cabe, a las personas más importantes de la vida de cada uno. Por eso, La Bobadilla, a Royal Hideaway propone una escapada que haga olvidar las prisas de la rutina diaria, para centrarnos en lo que de verdad importa Considerado como uno de los 20 mejores escondites de Andalucía por el diario The Times, este hotel cuenta con las condiciones perfectas para sorprender a las madres por su día especial. Diseñado como un pueblecito familiar de ensueño, La Bobadilla, a Royal Hideaway es considerado como uno de los lugares perfectos en los que poder relajarse, descansar y volver a conectar con la persona que más quieres: mamá. Y es que con su ya conocida filosofía Slow, un impresionante paisaje, y una oferta gastronómica inmejorable, el hotel propone una serie de planes para poder disfrutar de este día sea cual sea la edad y gustos:

Momentos dulces

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel, propone para los más peques, una experiencia familiar que se enmarca dentro de este reducto slow y que consiste en un curso de repostería de dos horas, en el que madre e hij@ darán rienda suelta a su creatividad mientras elaboran postres con pasta de azúcar, galletas o cupcakes. Además, podrán probar sus creaciones en una degustación maridada con vinos para los adultos y batidos de sabores para los más pequeños.

Caviar Skin Food

Para las madres más coquetas, el hotel pone a disposición uno de sus últimos y más novedosos tratamientos: el Caviar Skin Food. Consiste en un facial antiaging con productos elaborados a base de este preciado ingrediente, el caviar, que elimina los signos de la edad para conseguir un rostro más definido y visiblemente hidratado. Culmina en una degustación de los diferentes tipos de caviar ecológico que se producen en la piscifactoría de Riofrío, con una copa de cava.

Slow fitness

Para las mamas más fit, nada mejor que compartir una buena sesión deportiva eso sí, pausadamente. La estancia más exclusiva de La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel se completa con una amplia zona de jardines en los que dar largos paseos, una piscina de 1000 m² para nadar durante todo el día, un moderno spa con todo tipo de tratamientos reafirmantes, pistas de pádel y una gran oferta de actividades deportivas al aire libre. Todo con un único propósito: desconectar y sentirse bien.

Sobre La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel es un Slow Hotel situado en la sierra de Loja, Granada. Un complejo ubicado en una magnífica finca en el corazón de Andalucía, entre las monumentales ciudades de Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla.

La Bobadilla cuenta con 67 amplias habitaciones exteriores cuidadosamente reformadas con lujosos cuartos de baño donde se combinan las maderas nobles, los mármoles y el ladrillo. Todas disponen de una decoración única y diferencial.

Además, durante su estancia, los huéspedes de La Bobadilla podrán disfrutar instalaciones como la piscina exterior rodeada de palmeras y bosque mediterráneo, gimnasio, centro de bienestar, su U-spa y múltiples pistas deportivas; así como una excelente propuesta gastronómica local en sus 3 restaurantes abiertos según temporada.

