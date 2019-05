Ibiza, la experiencia VIP en alza

Muchas cosas han cambiado desde que el “boom” turístico de los 70 propiciara la apertura de un gran número de locales, algunos de ellos hoy convertidos en las mundialmente conocidas discotecas que dan fama a las noches de Ibiza.



Aunque, como es bien conocido, la isla ofrece muchas caras, todas ellas atractivas para el turismo; existe una tendencia al alza en cuanto al lujo, especialmente asociado a la fiesta y los clubs exclusivos, que atraen tanto a los mejores Dj’s del panorama internacional y otras celebridades, como a simples amantes de la música electrónica y la fiesta.



Según el estudio “Ibiza como marca mundial: el liderazgo en la economía del ocio”, presentado este año en Fitur, la industria del ocio en Ibiza genera alrededor de 770 millones de euros al año. Dicho informe ya apunta la conveniencia de aumentar el segmento premium de ocio; un sector ya de por sí en expansión en la isla, y vinculado al turismo musical y de alto poder adquisitivo.



Por tanto, es común en la isla el llamado viajero premium, que no solo busca viajar y pasarlo bien, si no que espera conseguir experiencias a medida de sus altas expectativas, que marquen la diferencia, y está más interesado en obtener espacios de ocio privados y exclusivos, que en los precios de las botellas, si la calidad de su contenido así lo justifica. A este cliente le resulta muy atractiva, por tanto, la posibilidad de reservar Mesa VIP que ofrecen algunas de las discotecas más famosas de la isla, donde tendrá vistas privilegiadas al escenario, pista de baile y a la cabina del Dj; así como servicios de atención de mesas y cáterin exclusivo de la zona premium.



Uno de los máximos exponentes de esta tendencia es el portal Ibiza Tables, que pertenece al Grupo Lux, una empresa especializada en la reserva de mesas y servicios de vip en las capitales del lujo en España. Ibiza Tables incorpora el “know how” acumulado durante más de 10 años en Madrid y Barcelona en el sector de ocio nocturno vip por parte de sus fundadores, los empresarios Antonio Calero e Isaac Chao. Operando desde 2016, y de la mano del General Manager Lucas Reboredo, Ibiza Tables ha conseguido en solo 3 años posicionarse como el proveedor número uno de Mesas Vip en Ibiza. También ponen a la entera disposición del cliente la posibilidad de alquilar yates, vehículos de alta gama y villas, que en los últimos años están sustituyendo a los hoteles de lujo.



En las discotecas es donde más se nota La historia de Amnesia, conocida por sus fiestas de la espuma, o más recientemente por las colaboraciones estelares con personajes públicos como Paris Hilton o Gianluca Vacchi, y con más de 40 años a sus espaldas, es la metáfora perfecta de los cambios que se han producido en el modelo turístico de Ibiza. Ya que ha pasado a ser un punto caliente de movimientos contraculturales y con cierto espíritu hippie, a uno de los lugares con la zona VIP más codiciada de la isla.



Lo mismo puede decirse de Pacha Ibiza, la legendaria discoteca de las cerezas. Que aunque conserva su famosa Flower Power, ha tenido durante los últimos años su show estrella es la fiesta de David Guetta F*** me I´m Famous. Por otro lado la fiesta de Pacha Ibiza con el DJ Solomun, cada Domingo ha elevado el concepto de star DJ clubbing a las cotas más altas conocidas, siendo el evento más demandado de la isla por los clientes de mesas vip durante 2 años consecutivos. Con un aforo de más de 3000 personas, el local no deja de disponer de una interesante zona VIP, cuya última reforma espectacular se completó en el pasado año 2018.



Privilege, la discoteca más grande del mundo, cuenta directamente con dos zonas vips de ambientes muy distintos: una ofrece vistas al escenario y a su enorme pista de baile, mientras que la otra enfoca su atractivo en el amanecer y las vistas que pueden disfrutarse desde sus grandes ventanales.



De reciente aparición también podemos encontrar Hi Ibiza, nombrado entre los mejores clubes del mundo en 2018, y la ya mítica discoteca del Ushuaia Beach Hotel, cuyos eventos en los últimos años han resultado los más exitosos de Ibiza, creando tendencia a nivel mundial, y cambiado para siempre el panorama del ocio en Ibiza. El Hi Club ya ha sido galardonado y elogiado por miles de amantes de la música electrónica, por acoger a los mejores Dj’s del panorama actual, su diseño y por su sonido de vanguardia. Mientras que Ushuaia, famosa por las fiestas en su macropiscina, explota ante su clientela la alta posibilidad de encontrar en su zona más exclusiva a alguna celebridad de fama internacional.



Todo apunta a que este tipo de oferta es la que más aumentará en los próximos años, y los informes pronostican que, junto a la prolongación de la temporada de discotecas y la mejora de las comunicaciones aéreas; sería algo muy favorable para el crecimiento económico de la isla.