Trump afirma que podría iniciar una guerra para destituir al presidente de Venezuela Maduro afirmó el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, estaban directamente involucrados en el intento de golpe de Estado Redacción Siglo XXI

viernes, 3 de mayo de 2019, 15:19 h (CET) En Venezuela, las fuerzas de seguridad del Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro se enfrentaron el miércoles en Caracas con manifestantes antigubernamentales, un día después de que los líderes de la oposición iniciaran un fallido intento de derrocar al Gobierno. Ante una multitud de partidarios del Gobierno, frente al palacio presidencial de Miraflores, Maduro afirmó el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, estaban directamente involucrados en el intento de golpe de Estado.



El presidente Nicolás Maduro expresó: “Este golpe de Estado que se pretendió ayer, esta escaramuza golpista, la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca, John Bolton. Así lo denuncio”.



En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantuvo una reunión de directivos para tratar el tema de la situación en Venezuela. Según informó el periódico The Washington Post, el equipo del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se enfrentó a un funcionario de alto rango durante dicho encuentro por no presentar suficientes opciones militares respecto de Venezuela. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó al canal Fox Business que el Gobierno encabezado por Trump está preparado para iniciar una guerra con Venezuela.



Mike Pompeo expresó: "El presidente ha sido perfectamente claro e increíblemente consistente. La acción militar es posible. Si es necesario, eso es lo que hará Estados Unidos".

