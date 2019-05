La premiada expansión de Final Fantasy XIV online Heavensward, gratis durante un tiempo limitado

Quienes tengan ya A Realm Reborn o Starter Pack podrán conseguirla gratis hasta el próximo 27 de junio SQUARE ENIX® ha anunciado hoy que Heavensward™, la premiada primera expansión del aplaudido MMO FINAL FANTASY® XIV Online, estará disponible gratis para ciertos jugadores durante un tiempo limitado.

A partir de hoy y hasta el 27 de junio, quienes tengan el juego base A Realm Reborn™ o FINAL FANTASY XIV Online Starter Edition en Windows, Mac, o PlayStation®4 podrán añadir Heavensward a sus cuentas, y podrán quedárselo para siempre. Los jugadores accederán a monturas voladoras, tres clases adicionales (Dark Knight, Astrologian y Machinist), una nueva raza jugable (los Au Ra) y muchas cosas más.

En Heavensward los Warriors of Light se dirigen ahora a Ishgard, una ciudad-estado inmersa en un conflicto milenario con los dragones de la Dravanian Horde. ¿Serán los héroes capaces de desenterrar la verdad oculta en la ensangrentada historia de Ishgard y poner fin a la Dragonsong War? ¿Lograrán los Warriors of Light librarse de las sombras que oscurecen el reino?

Además, quienes aprovechen esta oferta también accederán a todas las actualizaciones de la historia y contenidos añadidos en los parches de Heavensward, que contienen Dungeons, Trials y misiones secundarias, entre otras cosas: 3.1 - As Goes Light So Goes Darkness, 3.2 - The Gears of Change, 3.3 - Revenge of the Horde, 3.4 - Soul Surrender y 3.5 - The Far Edge of Fate.

El tráiler de FINAL FANTASY XIV: Heavensward puede verse aquí: https://youtu.be/4phUCJlomPo

La versión para PC/Mac puede descargarse aquí: https://store.eu.square-enix-games.com/w/ffxiv-heavensward2019

La versión para PS4 puede descargarse aquí: https://store.playstation.com/#!/cid=EP0082-CUSA00285_00-C0EX010000000000

Por si fuera poco, Heavensward gratis coincide con la campaña de inicio de sesión gratuito, que durará hasta el 17 de junio. Esta campaña anima a los usuarios que hayan abandonado el juego a volver a disfrutar de Eorzea con siete días de acceso gratis. Más información aquí: https://eu.finalfantasyxiv.com/lodestone/topics/detail/5d8832c15e6c845e8c76b590f7a8acb26d4921da

Esta oferta es la oportunidad perfecta para volver al mundo de FINAL FANTASY XIV Online antes del lanzamiento de la tercera expansión, Shadowbringers™, cuyo tráiler puede verse aquí: https://youtu.be/w7eH0mqK3To

Es posible reservar todas las versiones de Shadowbringers en la página web oficial: https://sqex.link/0ef9d

Vídeos

Heavensward trailer