Marketing Alimentario: un nuevo proyecto de Doce Publicidad

viernes, 3 de mayo de 2019

viernes, 3 de mayo de 2019, 13:08 h (CET) La agencia de comunicación sevillana, Doce Publicidad, lanza un proyecto centrado en el marketing digital y diseño web para empresas de alimentación A lo largo de la historia, el sector alimentario ha sido de los pocos que ha podido comunicar y promocionarse, simplemente, a través de su producto o servicio. Sin embargo, con la revolución de internet y las redes sociales, esto ha cambiado.

Cada vez son más las personas que compran o reservan online, sin la necesidad de haber probado el producto antes. “El hándicap de que el cliente no pueda probar o experimentar a través de su móvil u ordenador, nos obliga a desarrollar diversas estrategias”, explican desde Doce Publicidad.

Después de más de 10 años de experiencia en el sector del marketing digital y el diseño web, esta agencia de comunicación sevillana ubicada en la Avda. San Francisco Javier, ha decidido lanzar un nuevo proyecto denominado “Marketing Alimentario”, que ya dispone de su propia página web.

La agencia está formada por profesionales del periodismo, la publicidad, el marketing y la administración de empresas. Además, comparten una filosofía de vida: el entusiasmo por el mundo de la alimentación y la gastronomía.

El marketing alimentario que “va al grano”

El objetivo de este nuevo proyecto, según comentan, no es otro que implementar estrategias de comunicación con el fin de optimizar la comercialización de los productos o servicios alimentario, a través de medios digitales.

“Queremos ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos de ventas y notoriedad en Internet”. Para ello, prestan los siguientes servicios:

Diseño gráfico. Actividad creativa usada para transmitir mensajes específicos al público objetivo, de una forma atractiva y efectiva, a través de logos, catálogos o packaging. Trabajarán tanto imágenes desde cero como proyectos de rediseño.

Fotografía y vídeo. Las instalaciones de las que disponen cuentan con 500 metros cuadrados de superficie, un plató muy amplio y un equipo de profesionales para la realización de diversidad de trabajos. “Somos expertos en E-commerce”.

Diseño web. Un equipo propio especializado en el desarrollo web, realizado a medida o en proyectos a través de plataformas CMS. Sitios optimizados, con diseños atractivos y en formato responsive. Cuentan con servicio de dominio y alojamiento.

Marketing digital. “Nuestra experiencia en este mundo, nos advierte que una página web competitiva debe implementarse con buena estrategia de marketing digital”. En total, ofrecen los servicios de Redes Sociales, Google My Business, Marketing de Contenidos, Anuncios en Redes Sociales y Anuncios en Google. En caso de querer contactar con ellos, sugieren contactar a través del 954 63 91 05.

