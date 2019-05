Experto SEO, una de las profesiones con mayor demanda según Business.com Comunicae

viernes, 3 de mayo de 2019, 11:56 h (CET) Con la expansión de la red y la aparición de nuevas tareas especializadas de gran relevancia han aparecido profesiones que se han comenzado a imponer como algunos de los trabajos de mayor demanda del momento Si se habla concretamente de una de las profesiones digitales que actualmente tiene mayor demanda no hay ninguna duda de que se trata del puesto de experto SEO. Porque si bien en años pasados los community manager habían alcanzado una gran relevancia, en estos momentos las empresas se han dado cuenta de que lo que de verdad necesitan para que todo funcione y que todos los engranajes actúen de manera fluida es un especialista en SEO. Con ellos es como se pueden alcanzar los mejores resultados corporativos.

Tareas de un experto en posicionamiento

¿Pero de qué se encarga exactamente el especialista en SEO? ¿cuáles son sus funciones y qué papel tiene a la hora de trabajar como parte de un equipo destinado a llevar un negocio a lo más alto en su presencia online? Lo primero que hay que tener en mente es qu en ninguna empresa, por muy buen contenido que genere, por muy buenos que sean sus productos, puede triunfar en la red sin la ayuda de un buen experto SEO. Incluso las firmas más grandes y conocidas dependen de sus habilidades, dado que son quienes a fin de cuentas van a acabar determinando y consiguiendo que un contenido se establezca como líder en los resultados de búsqueda. De ahí la importancia que han ganado a lo largo estos profesionales.

Una de sus tareas consiste en realizar el optimizado de las páginas web a nivel de estructura. Es importante que haya unos buenos contenidos, pero estos tienen que encontrarse estructurados de una manera conveniente para que el posicionamiento esté equilibrado entre todas las secciones de la página. Para ello hay que conocer el contenido y saber cómo aprovecharlo de la mejor forma posible, creando además una buena estructura de enlaces internos. También se ocupan de estudiar las palabras clave y de configurar la web para que siempre haga uso de las más convenientes en cada caso. Esta es una tarea extremadamente compleja y por ello solo los especialistas en SEO son capaces de afrontarla con unos buenos resultados.

Otras responsabilidades de estos profesionales

Para el especialista en SEO es fundamental optimizar el contenido que hay en la web, dar forma a una buena estructura de enlaces y asegurarse de que la página siempre aprovecha al máximo sus recursos. Porque no puede haber nada más desesperanzador para una web que saber que no está exprimiendo todo su potencial debido a que le falte un esfuerzo SEO de mayor calidad.

Por supuesto, otra de las tareas principales del SEO es ocuparse de que no se producen incidentes en términos de posicionamiento. Estos especialistas se ocupan de contrarrestar cualquier tipo de ataque de SEO negativo que se pueda sufrir en la web, reforzando la defensa y asegurándose de que los enlaces tóxicos no acaban dañando la reputación de su web. Y en el caso de que ocurra algo que se escape a su control o se produzca algún tipo de error, estos especialistas también serán los que se ocupen de trabajar para la eliminación de penalizaciones.

Si como empresario estas a la caza de talento, los concursos SEO suelen ser eventos en los que gente con grandes conocimientos sale a relucir. En este momento se está celebrando uno que consiste en posicionar la palabra clave “Cantineoqueteveo” y termina el próximo 6 de Mayo, así que es el momento perfecto para estar atento a los participantes que destaquen.

