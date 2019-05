Giorgio Bassani. Detrás de la puerta. La novela de Ferrara. Libro cuarto. Acantilado Esta sutil historia biográfica se envuelve de nostalgia y cuenta la existencia durante los años veinte y treinta del pasado siglo Francisco Vélez Nieto

viernes, 3 de mayo de 2019, 12:56 h (CET) El protagonista de Detrás de la puerta es un adolescente, al que cumpliendo edad y aprobado el examen en la escuela, se ve obligado a pasar a una escala superior en el instituto e iniciar la aventura del bachiller. Allí se encuentra de súbito en otro mundo y ambiente. Ya no tiene a su lado al buen amigo fiel de niñez y colegio. Ahora son jóvenes distintos, también los profesores. Las bruscas circunstancias le llevan al vivo recuerdo del ayer. Y tiene la inevitable sensación de ser un viudo. La pérdida de todo lo vivido junto a su más querido amigo y compañero de vivencias infantiles y pupitre, que no ha podido superar los exámenes de primaria. Por lo que tiene que abordar en solitario el asalto al bachillerato. Esta historia del muchacho joven de familia judía, protagoniza una narración llena de sutileza característica, obligada existencia escolar durante la década de años veinte del pasado siglo, siendo el joven con personalidad propia. Surgen, inevitablemente, las comparaciones de los agitados tiempos que corren, aunque con las consiguientes diferencias. Mostrando un paralelismo que envuelven al lector en un análisis diferencial, con el matiz inevitable de la nueva y repetitiva amenaza del fascismo. Que viene mostrando algo más que un fantasma recorriendo Europa, enarbolando el pulso demagógico del populismo avasallador, que va imprimiendo el desvarío del enorme poder económico sobre la clase media y la última de la final explotada, la clase trabajadora.



La lucidez y personalidad de nuestro protagonista, le obliga a emplear la astucia en la batalla que tiene enfrente. Con el fin de librarse de la lucha por el reparto de papeles dentro del grupo de alumnos conducido por un líder que ordena y decide. Al final. Sin dejar a un lado al profesor Guzzo, famoso por su mala uva, “mala uva rayana en el sadismo”, de enigmática personalidad, independiente y sin compromiso con el fascismo. Así que vencido el combatiente, tendrá que aceptar la derrota. Bassani narra las rencillas entre estudiantes. No como estos grupos de hoy con el abuso de los débiles en lo sexual, sino el poder del pensamiento. Y nuestro protagonista se sentirá herido para siempre Detrás de la puerta, la cuarta entrega de La novela de Ferrara. La finura y elegancia en la forma de narrar esa nostalgia y a la vez dolor de un tiempo vivido bajo la incertidumbre por ser de familia judía, de una clase distinta según los imperativos dominantes del gobierno de Mussolini. La lucha interna del adolescente distinto, marcado por la sociedad dominante cegada por una ideología retrógrada exterminadora de valores cultos y liberales, de una época donde todavía los valores de cultura y libertad, significaban razón de ser a favor de una sociedad diferente dentro de su clase.



Y el buen lector, a medida que se adentra en esta historia entre la realidad y la ficción, que es el conjunto de La novela de Ferrara, se sentirá impregnado de ese tiempo pasado. Que aunque doloroso y triste, se siente testigo y participante de la historia. Donde el desgarro, sin estridencias, va conformando al personaje que se considera vencido pero no convencido de ese fantasma convertido en terrorífica realidad. En Detrás de la puerta, encontramos de nuevo al magistral Giorgio Bassani de minuciosa y sentida emoción que en El jardín de los Finzi-Contini, fundida en esa tristeza que en lo nostálgico y real vivió intensamente tan exquisito narrador. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Celia Jiménez es una extraordinaria cantautora “El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo”. Albert Einstein Manifiesto sobre la nueva paz "​Solo sirviendo a un general, a un canto: libertad" Entrevista a la empresaria y escritora Jazmín Chi "Los jóvenes deben creer en sí mismos y soñar" Reseña de "Desde la Crítica" Esta obra se presenta como una reflexión crítica y pausada de tales acontecimientos Aymee Corominas, su “Alma Desnuda” y “Los Colores de mi Tierra” En sus últimos años ha venido cultivando aplicadamente el arte de la poesía; cuento, novelas y microrrelatos