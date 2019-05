Intento de Récord Guinness en Sevilla para sensibilizar sobre la exposición al ruido en el trabajo

Otometrics y Audiocenter han escaneado esta mañana con la tecnología 3D de Otoscan 48 oídos de 24 jóvenes alumnos de aviónica, aviación y aeronáutica, que cursan estudios en el instituto ADA-ITS de Sevilla en sólo una hora. Nunca antes se había hecho un escaneo masivo de canales auditivos de estas características, por lo que se ha constituido en un intento de Récord Guinness, que ahora deberá ser validado por la institución Otometrics, Audiocenter y ADA-ITS han llevado a cabo en la mañana de hoy un intento de Récord Guinness en Sevilla, con el fin de sensibilizar a la sociedad acerca de la necesidad de proteger los oídos del ruido excesivo en el trabajo, y especialmente los de los más jóvenes.

En sólo una hora, tres audioprotesistas expertos han escaneado por completo los oídos de 24 alumnos y alumnas del Instituto ADA-ITS, que estudian segundo curso de aviónica, aeronáutica y aviación. La rapidez y precisión del método con el que se ha llevado a cabo la acción, siendo además un hecho inédito a nivel mundial, lo han convertido en un intento de Récord Guinness de escaneo masivo de oídos humanos en una hora, que ahora se va a enviar a la institución para su homologación. En unos días se sabrá si el ahora intento de Récord se convierte definitivamente en Récord, sentando además precedente en una nueva categoría.

Para llevar a cabo este intento de Récord Guinness se ha utilizado la tecnología de escaneo 3D mediante láser de Otoscan, de Otometrics. Sebastián Bernal, presidente de la Asociación Andaluza de Audioprotesistas, daba fe de la acción como experto, y confirmaba, además, el tiempo medio necesario para el escaneo de cada oído, que ha sido de dos minutos y diez segundos.

“Hemos llevado a cabo el intento de récord para llamar la atención de la sociedad acerca de la necesidad de proteger los oídos de los trabajadores/as y en este caso futuros trabajadores/as, en sectores que van a estar especialmente expuestos al ruido, como son los alumnos de ADA-ITS, que en el transcurso de sus carreras van a pasar muchas horas en entornos de más de 90 decibelios”, valora Agustín García Oliva, audioprotesista y formador de Otometrics.

Así, y para evitarlo, los escaneos de los canales auditivos llevados a cabo con la tecnología 3D de Otoscan, ya han sido enviados por internet para la fabricación de tapones anti-ruido que se van a ajustar perfectamente a la anatomía de sus usuarios, haciendo más cómodo su uso en todo momento. “Los tapones estándar son incómodos, porque no están fabricados ex profeso para el oído de sus usuarios, y, por lo tanto, lo que sucede es que, al final se usan mucho menos”, sigue García Oliva. Los tapones los fabricará la empresa GN ReSound, y serán entregados de forma gratuita a los alumnos que han participado en la acción. Cuando los reciban, con ellos puestos, el volumen de decibelios que llegará a su sentido del oído será amortiguado y no superará, en ningún caso, los adecuados niveles de seguridad auditiva.

En este sentido, Otometrics, Audiocenter y ADA-ITS recuerdan que los trabajadores no deberían estar sometidos a un entorno sonoro de más de 95 dBs (el ruido del motor de un coche) durante más de cuatro horas al día, para evitar pérdidas auditivas a edades tempranas.

Para Angel Barbero, coordinador de la empresa andaluza Audiocenter, “lo más importante de esta acción es la prevención; por eso, además de la fabricación de los tapones con tecnología punta, hemos llevado a cabo igualmente acciones de concienciación para que los estudiantes sepan de la importancia de proteger sus oídos, para informarles de cuáles son los niveles de ruido perjudiciales y que pueden provocar pérdida auditiva, y, consecuentemente, para que puedan desarrollar sus carreras en un entorno auditivo saludable, porque, en realidad, su comunicación social y personal de mañana, dependerá de cómo se protejan hoy los oídos”. Según Barbero, el elemento diferencial de los tapones que se van a fabricar con tecnología 3D es que, por estar hechos a medida, al ponérselos, no presionan ni deforman los tejidos. “El consejo fundamental que le hemos dado a los chavales es que, desde su primer empleo, e incluso ahora, en el Instituto, incorporen a sus EPIs (equipos de protección individual) y los usen de manera automática estos tapones anti-ruido, para evitar el exceso de contaminación sonora”, termina Barbero.

Para el director de ADA ITS, Javier Fernández-Montes acciones como esta ayudan a los alumnos a tener un mejor futuro laboral, desde el punto de vista de la prevención. “Cuando desde Otometrics y Audiocenter nos propusieron la realización del evento en el instituto, inmediatamente nos prestamos a ello, porque nos parece una magnífica manera de reforzar la mentalidad de prevención de riesgos con la que trabajamos a diario en ADA ITS. No entendemos la educación sin la concienciación previa en materia de riesgos laborales, como puede ser la excesiva exposición al ruido”, afirma.

Un mundo demasiado ruidoso

La exposición constante a niveles de ruido excesivamente altos en el trabajo sigue siendo la asignatura pendiente de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 466 millones de personas en todo el mundo sufren de pérdida auditiva incapacitante. Igualmente, la OMS estima que en 2030, la cifra aumentará hasta los 630 millones de personas, y que para 2050, la cifra habrá llegado a los 900 millones.

Las principales causas, además, lógicamente del aumento de la población, la exposición a factores de riesgo como el ruido recreativo (auriculares o conciertos), la persistencia de afecciones auditivas no tratadas como la otitis media o la falta de prevención en materia como la exposición al ruido excesivo en el trabajo.