Las traducciones juradas pueden realizarse de forma online gracias a TraduccionesJuradas.Net Comunicae

viernes, 3 de mayo de 2019, 09:17 h (CET) Las traducciones juradas se renuevan con el nuevo servicio digital que facilita el acceso a los mejores traductores de España. Combinación de calidad, rapidez y comodidad Desde hace años las traducciones juradas son elementos de gran relevancia a la hora de realizar todo tipo de trámites que involucran al menos dos idiomas diferentes. Generalmente cuando una persona busca estos servicios lo hace por medio de recomendaciones, avisos, o bien por búsquedas de agencias físicas.

Cuando Internet aún no existía o no era tan popular como lo es hoy en día, la única opción para poder acceder a las traducciones juradas era acercarse a agencias sin importar la distancia a llevar los documentos y luego a buscarlos.

Pero la aparición de las nuevas tecnologías ha facilitado las actividades diarias, no solo la tecnología, sino también las empresas que adoptan con más frecuencia la oferta de productos y servicios que hacen frente a las demandas digitales para beneficiar a los usuarios desde el punto de vista de la accesibilidad y la rapidez.

Este es el justo caso de TraduccionesJuradas.net, una agencia de traductores jurados oriunda de Málaga que opera en todo el territorio español. El beneficio clave de esta empresa radica en la modernización de sus servicios y el acceso a los mismos. Ya que desde cualquier parte no solo de España, sino de toda Europa se pueden acceder a las traducciones juradas utilizando internet.

¿Qué es una traducción jurada?

Cada persona que necesite una traducción jurada debe saber que se trata de una copia literal de un documento original con validez legal y oficial y debe estar firmada y sellada por un traductor jurado avalado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Por lo que queda claro que la traducción se debe presentar original al ente que la solicita.

Los trámites en los que son solicitadas son tan diversos como los motivos, desde matrimonios, divorcios, adopciones, estudios, seguros, conformación de empresas, compra y venta, y demás

La modernización y la personalización como elementos claves

Se puede saber y comprender cómo es exactamente el servicio de TraduccionesJuradas.net, esta empresa catalogada por sus usuarios como una de las mejores a nivel país, no solo por la excelencia de sus traducciones, sino también por las condiciones completas de sus servicios.

Se trata de una empresa consolidada compuesta por un equipo de traductores con una experiencia de entre 5 y 20 años y una trayectoria que avala la excelencia de sus acciones y servicios.

La modernización llegó a la empresa por un impulso de sus creadores hacia el beneficio de los clientes y la mejora de las condiciones de contratación. No se habla solo del acceso al servicio mediante internet, sino además de la personalización completa de los pedidos.

Iniciando con la personalización del tipo de documento, la combinación de los idiomas, la urgencia del servicio y los envíos hacia toda Europa. Cualquier persona que necesite de un traductor jurado oficial podrá acceder al mismo utilizando las opciones que se presentan en la página web.

En la mención de la rapidez con la que se realiza el servicio, la empresa informa con entusiasmo que sus entregas estándar se realizan entre 48 y 72 horas cuando los documentos son de extensión corta.

Siguiendo con la personalización mencionada, se informa que los presupuestos se dan automáticamente eligiendo las características del servicio dentro de la página web, y en el caso de que se necesite un presupuesto a medida, se hace en menos de 60 minutos cuando se solicita de lunes a viernes de 8.30 a 19 horas.

Para evitar cualquier confusión desde TraduccionesJuradas.net aclaran: “La agencia hace traducciones juradas con cualquier combinación de idiomas pero siempre pasando por el español para que tenga validez, es decir si se debe traducir del francés al inglés, primero se traduce del francés al español y luego del español al inglés.”

Y siguiendo el punto de las aclaraciones, un dato de mucha ayuda para los usuarios es: “Los documentos de tipo públicos españoles que se deben presentar ante la administración de otro país tienen que legalizarse por la vía diplomática o si fuera el caso de Estados parte del Convenio de la Haya con la apostilla.”

Se pudo comprender lo sencillo que es acceder a las traducciones juradas cuando las agencias como TraduccionesJuradas.net implementan la modernización que convierte los procesos tradicionales en digitales para facilitar el acceso a servicios de esta importancia.

Más información: https://www.traduccionesjuradas.net/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.