Gabinete Pericial GPI dispone de nuevos servicios periciales en Madrid

jueves, 2 de mayo de 2019, 16:32 h (CET) Este último mes, Gabinete Pericial GPI, ha ampliado su plantilla con el objetivo de ofrecer una mayor variedad de servicios a sus clientes Como gabinete especializado en la gestión, elaboración y defensa de informes periciales y peritaciones judiciales y no judiciales, Gabinete Pericial GPI a descubierto una falta de oferta de peritos judiciales especializados en determinados campos o sectores. Por ello ha decidido incluir nuevos servicios y peritos capaces de resolver y elaborar peritajes en nuevos campos.

Estos peritos de Madrid, ya contaban con peritos especializados en medicina, arquitectura, coches, economía o psicología entre muchos otros. Ahora los peritos de los que sus clientes pueden disponer son mas variados y especializados en su campo y cuentan en todo caso con los conocimientos y experiencia necesarios, para desempeñar su función adecuadamente.

Entre los nuevos peritos y servicios periciales que ofrece actualmente Gabinete Pericial GPI, se encuentran:

Peritos Médicos Odontólogos o Peritos Dentistas, son aquellos expertos, capaces de analizar el diagnostico y tratamiento dado respecto a las enfermedades de los dientes y encías. A través de sus informes periciales estos peritos podrán investigar y realizar dictámenes que permitan determinar ciertos problemas o daños que hayan podido derivar de una endodoncia o alguna cirugía anteriormente practicada.

Peritos Navales: estos peritos son ingenieros navales titulados, expertos en el diseño y la construcción de puertos y embarcaciones, que pueden realizar investigaciones y en su caso los oportunos informes periciales respecto a las infraestructuras marinas, embarcaciones y sus cargas.

Peritos Informáticos: la labor de estos peritos suele centrarse en investigar hechos tecnológicos, algo en ocasiones complicado, debido a que la tecnología avanza muy rápidamente, debiendo estos peritos estar en constante aprendizaje y formación. Los informes periciales de estos peritos, permiten analizar diferentes hechos informáticos, analizar el plagio de programas informáticos, pruebas informáticas, discos duros, autentificar correos electrónicos, etc.

Sin lugar a dudas con estos nuevos servicios, Gabinete Pericial GPI, pretende mejorar su posición en el sector y ofrecer a sus clientes mejores resultados.

