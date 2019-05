Si hacen el mismo trabajo José Morales Martín, Barcelona Lectores

jueves, 2 de mayo de 2019, 17:47 h (CET) El Gobierno de Pedro Sánchez no debería regatear con el presupuesto pactado para equiparar los salarios de los policías y guardias civiles con los que cobran los agentes de las policías autonómicas e, incluso, municipales. No entendemos qué problema tienen algunos partidos políticos de la izquierda para aplicar a estos servidores del Estado, ejemplares en su dedicación y sacrificio, un principio tan simple como que a igual trabajo corresponde igual salario. Una pura y simple cuestión de justicia.

