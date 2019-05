"Cristo vive" dedicado a los jóvenes

Se hizo pública, hace cerca de un mes, la Exhortación “Cristo vive”, que el Papa Francisco ha redactado tras el Sínodo dedicado a los jóvenes. La carta desgrana en nueve extensos capítulos una radiografía del momento que vive la sociedad y la Iglesia, con el acento puesto en los jóvenes, de los que no podemos afirmar solamente que sean el futuro, porque tienen mucho que decir y que aportar ante el momento de particular encrucijada que atravesamos.



Reconoce que no todo es ideal ni perfecto, muchos jóvenes perciben la misma presencia de la Iglesia como molesta, en ocasiones por las faltas de la propia Iglesia que no ha sabido estar a la altura de lo que la situación reclamaba. El Papa insiste en la necesidad de escuchar, de salir y de no estar a la defensiva, de presentar a Cristo de una manera atractiva para los jóvenes, y de reconocer en lo que otros dicen una luz que pueda ayudar a descubrir mejor el Evangelio.