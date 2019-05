Cinco consejos de ASPY Prevención para prevenir las alergias primaverales Comunicae

jueves, 2 de mayo de 2019, 15:52 h (CET) La alergia al polen es la más destacada y puede llegar a afectar al 20% de los trabajadores Las alergias primaverales afectan a 14 millones de personas en España. Según ASPY Prevención, un elevado número de trabajadores sufre algún tipo de alergia primaveral y aseguran que no pueden cumplir con sus obligaciones laborales viendo reducida su productividad en un 15%.

Cada año, aumentan las epidemias por alergias. Según el último estudio de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), cada año más de un millón de personas acude por primera vez a la consulta del especialista con síntomas de rinoconjuntivitis o rinitis, mucosidad, congestión, picores nasales, lagrimeo, escozor y enrojecimiento de ojos. El principal causante de estas molestias es el polen, que afecta a cerca del 14% de quienes sufren alergias, seguido la hipersensibilidad a algún medicamento con un 6%, o a los alimentos con un 4% y a los ácaros también con un 4%.

Además, los síntomas de las alergias interfieren en la actividad cotidiana y perturban el sueño con frecuencia, que junto a la propia sintomatología conlleva una disminución del rendimiento y puede ocasionar un aumento del absentismo laboral y de accidentes laborales.

Existen multitud de alérgenos que se encuentran en espacios de trabajo como los isocianatos, persulfatos utilizados en peluquerías, productos de limpieza, etc.

Además, las oficinas son uno de los entornos laborales donde se encuentran alérgenos que pueden provocar efectos en la salud relacionados con la calidad de aire interior deficiente debido en parte al mal uso y mantenimiento de los filtros de aire acondicionado. Desde ASPY recomiendan el uso de EPIS y una correcta higiene laboral para evitar que las alergias puedan afectar a la jornada laboral.

Desde ASPY Prevención, Marián Illamola, médico especialista en Medicina del Trabajo, ofrece cinco consejos para prevenir las alergias o conseguir que su incidencia en el mundo laboral sea menor:

Cuidar la higiene laboral: es imprescindible mantener un espacio de trabajo limpio, bien ventilado y con la humedad ambiental correcta.

Mantener los filtros del aire acondicionado limpios: el mal uso y mantenimiento del aire acondicionado en las oficinas durante los meses primaverales puede agravar los efectos de las alergias y afectar a más trabajadores. Es necesario revisar cada año los equipos y limpiar los filtros, ya que éstos pueden acumular alérgenos perjudiciales para la salud.

Evitar el uso de sustancias olorosas como insecticidas o humo del tabaco. El humo del tabaco aumenta los efectos de la alergia ya que es un claro irritante de las mucosas respiratorias. Fumar causa hasta 4.700 sustancias que facilitan la entrada de alérgenos en el organismo.

Uso de EPIS. Para prevenir las alergias en algunos tipos de actividad (como el ámbito sanitario, industria química, veterinaria, agrícola…) es indispensable el uso de equipos de protección individual como las mascarillas y las gafas de protección ocular.

Vacunación: si tras tomar precauciones contra los alérgenos como las mencionadas anteriormente o la toma de antihistamínicos, la alergia prevalece, otra de las formas de prevenirla es la vacunación.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario. www.aspyprevencion.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Solsona Comunicación, nueva agencia de Strider Bikes Koldo Carbonero nombrado vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida Riot Games se alía con Reboot Representation para fomentar la participación femenina en tecnología El domingo 5 de mayo, V Carrera contra el Cáncer en Sigüenza Grupo Tello alimentación cumple 50 años de alimentación sana y de calidad