El vídeo que se ha hecho viral sobre los impuestos en España

Se ha dado a conocer bajo el nombre de " Impuestazos" y lleva millones de reproducciones en diferentes plataformas.



¿Es cierto que nos machacan a impuestos? Para José Antonio Madrigal, no cabe duda.

Según el experto en bolsa, que aparece entrevistado en el vídeo viral, mientras respires, pagas impuestos. Incluso afirma que después de morir, también pagarás.



Y es que, según Madrigal, da igual lo que hagas, siempre habrá un impuesto. ¿Trabajas? IRPF ¿Compras un piso? Impuesto de transmisiones. ¿Vives en él? IBI ¿Lo vendes? Plusvalía e IRPF ¿Te gastas el dinero? IVA ¿Lo ahorras? Impuesto de patrimonio. ¿Lo donas? Impuesto de donaciones ¿Te mueres? Impuesto de sucesiones.



Si alguien compra un coche, el afán recaudatorio es absoluto: 21% IVA, hasta un 14% de impuesto de matriculación, cada año el impuesto de circulación y cada vez que pongas gasolina pagarás hasta el 58% en impuestos. Esto sin contar autopistas de pago o estacionamiento en zona centro, multas, etc.



A propósito de la repercusión que ha tenido el vídeo entre los usuarios de las redes, Madrigal comenta que le parece lógico, ya que "hay cientos de impuestos y algunos sin sentido, como el impuesto por tener perro, que se paga en su pueblo. Según comenta, algunas personas empadronan al perro en el pueblo de al lado para ahorrarse anualmente los 50 euros de dicho impuesto, ya que a muchos, a lo largo de la vida del perro, les cuesta más el impuesto que el propio perro".



"Para remate, el mes pasado se ha aprobó un impuesto a los pedos de las vacas. Dicen que es por el metano que contiene...¿que será lo próximo?"- añade.



Dice, además, que el absurdo llega hasta el punto de que en Londres y durante más de 150 años existió un impuesto al consumo de sol. Dependiendo de la luz solar que entraba a tu vivienda, debías pagar. Los ciudadanos de Londres empezaron a demandar casas con pequeñas o pocas ventanas y los que ya disponían de viviendas empezaron a tabicar las ventanas para que no contabilizarán para el pago del impuesto. Por esta razón entendemos cuando visitamos Londres vemos edificios gigantescos y robustos con pequeñas ventanas y algunas de ellas incluso cerradas con ladrillos. Este impuesto existió hasta 1.851. Aunque según el experto, mejor será no dar ideas...