Se abre nueva oferta de empleo en correos y telégrafos de España Tan sólo hay que focalizarse en lograr la mejor preparación, tener tiempo para estudiar el material y optar con la mayor disposición de demostrar las aptitudes y habilidades necesarias, para representar positivamente a esta organización Redacción Siglo XXI

jueves, 2 de mayo de 2019, 16:53 h (CET) Buscar un empleo que signifique pertenecer a una institución de excelente prestigio e historia nacional, que permita desarrollar una excelente trayectoria, trae consigo múltiples beneficios en lo personal y profesional, y esto es muy factible gracias a la apertura de más de cuatro mil nuevas plazas de trabajo fijo en la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos S.A. de España.



Tan sólo hay que focalizarse en lograr la mejor preparación, tener tiempo para estudiar el material y optar con la mayor disposición de demostrar las aptitudes y habilidades necesarias, para representar positivamente a esta organización.



Estudiar antes de postularse: una premisa esencial Aquellos trabajadores que han formado parte de las convocatorias anteriores de oposiciones de Correos, y hoy día se encuentran fijos, coinciden al relatar su experiencia que uno de los principales requisitos para lograr con éxito la meta, fue tomar medidas con tiempo y estudiar para las pruebas, sean psicotécnicas o de cultura general, por nombrar algunas, porque tener los conocimientos claros es un punto básico e importante.



Otros consejos, son trabajar a diario con el libro de test, medio idóneo para evaluar si los conocimientos se están adquiriendo de forma correcta y hacer el simulacro de examen con antelación al día de la evaluación, sin descuidar la posibilidad de contactar con otros opositores para estar al tanto de cualquier novedad que se pueda presentar durante el proceso.



Así que no es un sueño, es una realidad y hay posibilidad de lograrlo, por lo que la persona interesada, inclusive si es un discapacitado, debe revisar lo que implica formar parte en la convocatoria oficial Correos 2019. Así como también las bases, fechas específicas, plazos, temarios, méritos, cancelación de tasas y otros recursos que debe conocer en detalle, para manejarlos apropiadamente a su favor y convertirse en ganador de esta oposición.



Una opción muy interesante Poseer titulación de secundaria, nacionalidad española o en su defecto comunitaria, haber cumplido los 16 años o no ser candidato para jubilación, no tener un expediente disciplinario en cualquier organismo de la administración pública española ni por la Comunidad Autónoma, ni estar inhabilitado o inhabilitada para el desempeño de cargos públicos (por resolución judicial), son parte de la lista de exigencias.



Estos requerimientos garantizan a los clientes tratar con personas aptas, capacitadas para relacionarse y calificadas de acuerdo a sus responsabilidades, que saben que su labor esté vinculada o no con el público, está enfocada a servir debidamente a la comunidad.



Por ejemplo, el puesto más reconocible es el de la figura del cartero, que es el de mayor porcentaje y se dedica a la labor de distribución. Asimismo, existen vacantes para cargos en ventanilla y atención al cliente, figuras dedicadas a guiar a los usuarios sobre cuál es el producto que más les conviene y por último, están las plazas para los centros de tratamiento, lugares por donde pasan y se clasifican los envíos, de forma manual o automática, sean ordinarios o registrados.



La posibilidad está abierta a nivel nacional por lo que estar alerta de las plazas en las provincias, sean puestos fijos, a tiempo completo o parcial, también es importante, y dependerá de las necesidades y el desarrollo de los sistemas de provisión internos de la compañía.



Conocer los productos y servicios es básico Otro punto a resaltar para quien desee tener éxito en el proceso y lograr entrar fijo, es conocer los productos y los servicios adicionales, tales como la paquetería y el e-commerce.



De tratarse de un candidato antes ajeno al mundo postal, el código de envíos y el diccionario postal serán de gran utilidad durante la etapa de preparación, ya que gracias a estas herramientas se podrá conocer el significado de cada palabra, lo que se relaciona con las siglas del correo y así entender de qué se trata el servicio y qué tareas involucrará el trabajo.



En estas oposiciones, el esfuerzo, la constancia, el dinamismo y no caer en el desánimo, son las claves para ir progresando poco a poco y firmemente antes de la prueba final. Aparte, se debe tener en cuenta que el empeño puesto en querer estar entre los mejores, aumentará las posibilidades de obtener un puesto y pasar a formar parte del mundo de la correspondencia en España, este 2019.

