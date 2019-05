Helen Lindes revela su experiencia como madre de la mano de MUMIT , una nueva marca de joyería fina Comunicae

jueves, 2 de mayo de 2019, 13:12 h (CET) Mumit es una nueva marca de joyería fina española, creada por jóvenes emprendedores, que irrumpe en el mercado español en 2018 con un nuevo concepto de joyería. Este concepto se basa en ofrecer piezas de alta joyería elaboradas en oro de 18 Kt con un diseño fresco y con una relación calidad precio inigualable, se trata de una nueva forma de entender la "joya para toda la vida". Mumit es más que joyería fina, son momentos inolvidables en la vida de las personas que perdurarán eternamente en forma de joya Para celebrar el primer Día de la Madre de la marca, Mumit ha contado con la participación de la modelo y actriz Helen Lindes. En la campaña, Helen revela su lado más personal compartiendo su experiencia como madre de cara a su segunda maternidad y la forma tan maravillosa en que ésta ha cambiado su vida.

"Soy de las que piensa que la maternidad es una suma de momentos inolvidables, momentos maravillosos que siempre queremos recordar. Cuando eres madre tu mayor recompensa es la sonrisa de tu hijo, que te mire a los ojos y te diga: mamá te quiero. Definitivamente, el Día de la Madre tenemos que celebrarlo todos los días, porque todos los días son especiales" . De esta forma tan emotiva, Helen define su visión de la maternidad invitando a que sea celebrada todos los días, ya que para ella, ser madre es una de las mayores recompensas que existen. También, aprovecha para compartir cuál sería su regalo perfecto para el Día de la Madre. Un detalle que siempre pueda recordar, como una joya.

La nueva marca de joyería Mumit diseña joyas con la idea de que capturen todos los momentos y que así se conviertan en inolvidables, como el Día de la Madre. Todas las joyas Mumit se caracterizan porque están elaboradas en oro de 18 Kt incoporando gemas preciosas y diamantes, a la vez que por su diseño innovador, minimalista y muy actual. Su objetivo es que cualquier mujer pueda encontrar en Mumit la joya de sus sueños, por esto, existen cuatro líneas de producto diferenciadas en estilos. Estas líneas de producto se dividen en colecciones que varían cada temporada manteniendo siempre los básicos de la marca, denominados Essentials. Las colecciones más icónicas de Mumit son Joy, Mabi Blet, Collection, Petite Diamonds, Atelier y My Mumit. Cada colección tiene una personalidad muy definida y un rango de precio.

Por último, la marca ofrece un servicio a través del cual el consumidor puede crear su propia sortija con la posibilidad de elegir las gemas, la montura y el color de oro de 18 Kt que desee para crear una joya única. Los precios de estas piezas personalizadas oscilan entre los 179€ y los 299€. Además, este año la marca creará una extensión de la colección Atelier llamada Atelier Diamonds en la que se ofrecerá un servicio personalizado de elección de diamante y monturas para anillos de compromiso.

En la actualidad, Mumit vende en exclusiva a través de El Corte Inglés donde cuenta con seis tiendas propias situadas en Madrid, lugar en el que acaba de abrir su quinta tienda en El Corte Inglés de Sanchinarro y en Sevilla. Recientemente, la marca también ha inaugurado su canal de venta online a través del cuál vende en España y en Europa.

SOBRE MUMIT

Todas las joyas MUMIT han sido diseñadas y fabricadas artesanalmente en España. Cada joya está elaborada en oro de 18 Kt e incorpora la mejor selección de gemas preciosas entre las que destacan los diamantes.

