Competición sanciona con cuatro partidos a Banega y con dos a Bordalás

miércoles, 1 de mayo de 2019, 09:17 h (CET)

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto dos partidos de suspensión al entrenador del Getafe, José Bordalás, por su expulsión ante la Real Sociedad, y cuatro al centrocampista del Sevilla FC Éver Banega por golpear al jugador del Girona Pere Pons, por lo que no volverá a jugar esta temporada.



El preparador azulón fue expulsado en el minuto 78 del duelo en Anoeta (2-1) por, según recoge el acta arbitral, hacer "observaciones de orden técnico" a las decisiones del colegiado "de manera ostensible y reiterada" después de haber sido amonestado.

Tras las alegaciones del Getafe, Competición entiende que el club madrileño "no aporta prueba alguna capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral" y que, además, "reconoce plenamente que se producen protestas al árbitro".



Así, suspende por dos partidos a Bordalás y le impone una multa accesoria de 600 euros y de 700 al club. El preparador alicantino se perderá los encuentros ante el Girona y el FC Barcelona.



Por su parte, el argentino Éver Banega ha recibido cuatro partidos de castigo, tres por "golpear con ambos pies en el pecho de manera violenta" al centrocampista del Girona Pere Pons cuando se encontraba tendido en el suelo -en el minuto 95- y otro por acumulación.



Competición aprecia, además, "una especial peligrosidad de la acción que puso en riesgo la integridad física del rival". Además de los partidos de sanción, que le harán perderse lo que queda de temporada, Banega deberá responder con 600 euros de multa y el Sevilla, con 1.050.



