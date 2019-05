El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha asegurado que un empate este miércoles en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona en el Camp Nou (21.00 horas) no sería "el peor resultado", ya que muchos equipos se han ido "escaldados" del estadio azulgrana, y considera una seria "amenaza" que Leo Messi dijese el pasado verano que quería volver a conquistar el trofeo.



"Yo diría que un empate no sería el peor resultado del mundo. Ganar significaría muchísimo; ha venido mucha gente con unos planes y otros y salieron escaldados, pero algunos de ellos han conseguido causarle problemas: la Real Sociedad, el Levante el otro día... Cuando más alto es el nivel, el Barça se mete más en el partido. Estoy deseando que llegue el partido de mañana, pero va a ser un trabajo muy complicado", declaró en rueda de prensa.



El preparador alemán reconoció también que será un choque "muy emotivo" y en el que saben que se encontrarán un público entregado. "Tenemos que aceptar que cuanto más importante sea el partido más ambiente habrá. Sabemos lo difícil que es jugar contra el Barcelona por la calidad que tienen sus jugadores. Ellos tendrán ventaja mañana por jugar en casa y el martes la tendremos nosotros", advirtió.



Así, no pueden centrarse exclusivamente en parar a Leo Messi, "el mejor jugador" que ha visto. "No siempre se trata de Messi; si solo nos centramos en él tendrán 10 jugadores de talla mundial para decidir el partido. Messi dijo que quería recuperar esa copa y me pareció una amenaza, pero nosotros también queremos pasar a la final", apuntó.



Por otra parte, Klopp, que indicó que si Firmino "está al 100% es posible que juegue", aseguró que no le preocupa si juega Coutinho o Dembélé, aunque reconoció que extrañan al brasileño. "Claro que echamos de menos a Coutinho, pero nos acostumbramos a estar sin él. Cuando me enteré que se iba al Barcelona nunca me imaginé que podíamos hacerlo tan bien sin él", indicó.



Además, matizó sus palabras en una entrevista donde aseguraba que el Camp Nou "no" era "un templo del fútbol". "Hacemos muchísimas entrevistas hablando de mil cosas y os quedáis con eso. Soy un fan del fútbol desde hace mucho tiempo, ¿cómo no me va a gustar este estadio? Vamos a intentar jugar el mejor fútbol que podamos", manifestó.



Por último, sacó hierro a sus números en España, donde nunca ha conseguido una victoria. "Nunca he ganado en España, he perdido 10 de 10, cada vez vamos a peor" dijo entre risas, antes de recordar que tienen "oportunidades" tanto en la Premier como en la 'Champions'. "Tenemos que jugar, ahora mismo no necesito saber la probabilidad de ganar un trofeo", concluyó.