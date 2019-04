La mitad de los hombres ya se depila, sobre todo pubis y tórax, según CEAC

La generación millennial, la más habituada a la depilación sin importar el sexo, según fuentes de CEAC. Región púbica y tórax, las zonas del cuerpo masculino que más se depilan Casi la mitad de los hombres entre 16 y 32 años -un 46%, concretamente- ya se depilan, según un estudio del gabinete de demoscopia Mintel. Este dato supone un aumento del 10% de los hombres que apuestan por la depilación en dos años, y en el que en la llamada generación millennial, la cifra llega a un incremento del 36%.

De hecho, el estudio también concluye que un 29% de los hombres de esta generación se depila casi tanto como las mujeres de la misma edad, que se sitúa en el 34%. Mientras que las principales áreas de depilación de ellas son las axilas (90%), las piernas (90%) y la región pública (75%), ellos se depilan más la región púbica (57%), el tórax (30%) y las axilas (16%). Según fuentes de CEAC, “la depilación se está implantando como un tratamiento de belleza unisex, ya que las generaciones más jóvenes están más preocupadas por su imagen y no hay tantos reparos para los hombres en desprenderse de su vello corporal”.

Cuidar la imagen ya no sólo es cuestión de millennials

Sin embargo, no sólo los millennials tienen en cuenta la depilación como modo de cuidado personal, sino que los varones de más edad también sienten cada vez más la necesidad de acudir a centros especializados, en concreto para la zona facial: “La moda de la barba tiene un impacto claro en otros sectores y profesionales, no sólo en lo estrictamente relacionado con el afeitado, sino también de productos para el vello facial o aceites”, según afirman los expertos de CEAC. Centro líder de la educación profesional y técnica a distancia en España y que actualmente imparte el Curso Técnico de Belleza e Imagen Personal, avalado por Depiline, empresa líder en imagen personal unisex. Además, el curso cuenta con la colaboración de Sephora, Beauty Victims, BioBeauty, Nature, Biothecare Estétika y Keops, entre otras muchas empresas punteras del sector de la belleza y la estética.

De hecho, este aumento del interés en segmentos mayores se refleja en la edad de los estudiantes que se inscriben a cursos relacionados con el cuidado de la imagen. Según datos de CEAC, actualmente el 63% de alumnos del Curso Técnico de Belleza e Imagen Personal son mayores de 30 años, cuando hace 5 años –en 2014, apenas llegaba al 40%: “Este aumento del 20% en 5 años demuestra un creciente interés de personas de más edad hacia la imagen personal y la belleza como fuente para encontrar trabajo o iniciar nuevos proyectos propios”, aseguran fuentes de CEAC.

Más sobre CEAC y Planeta Formación y Universidades

CEAC, con más de 70 años de trayectoria, es el primer centro de formación profesional a distancia líder en su sector. CEAC además es miembro de Anced, la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia.

A través de 26 ciclos de formación profesional de grado medio y grado superior, prepara a los alumnos para obtener su título oficial de FP a través de las pruebas libres.