Taxi Herranz estrena nueva página web

El taxista perteneciente al municipio de Petrer, decide mejorar sus servicios ofreciendo ahora también atención online Dada la creciente demanda y oferta de taxistas en la zona Taxi Herranz, el taxi número 10 de Petrer, ha decidido abrir una nueva página web donde poder explicar e ilustrar mejor sus servicios, para así lograr una mayor transparencia y confianza con sus clientes, antiguos y nuevos.

Su servicio de máxima calidad, destaca por la cercanía del conductor, su experiencia en el sector y la comodidad ofrecida, ya que pone a disposición de sus clientes, hasta cuatro plazas para sus desplazamientos, con un trato personalizado sin igual.

Son más de 11 años los que Taxi Herranz lleva en un sector, tan dinámico y cambiante como es el del taxi. Y precisamente para combatir la posible competencia este Taxi en Petrer, se compromete a prestar servicios rápidos y fiables, como los siguientes:

Servicio a particulares

Servicio a empresas

Recogida a domicilio

Recogida en estaciones AVE

Recogidas en aeropuertos

Pagos con tarjeta de crédito La web recoge también algunas opiniones de sus viejos clientes, que avalan y opinan de sus servicios de Taxi Petrer de forma muy positiva.

Sin lugar a dudas los taxis siempre parecen la opción más cómoda y sencilla de desplazarse, sin tener que preocuparse por conducir, ni tener que esperar a un horario concreto, como puede pasar con los autobuses. Por todo ello Taxi Petrer ofrece transportes profesionales y seguros. No importa que quien solicite sus servicios sea particular o empresa, porque Taxi Herranz no hace distinciones de ninguna clase.

Este Taxista de Petrer hace traslados y desplazamientos de cualquier tipo, ya sean de corta o de larga distancia, salidas o recogidas y siempre estará dispuesto ofrecer sus servicios para aportar absoluta comodidad a sus clientes.

Además dada su cercanía con la localidad de Elda también puede llegar a prestar servicios de taxi en Elda entre ambas localidades.