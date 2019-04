Jaire afirma que sus despedidas de soltera en Asturias vuelven con más fuerza que nunca Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 16:12 h (CET) Nuevos servicios, nuevas ofertas y nuevos planes, Jaire no se queda atrás y crea una estrategia completa para sus servicios de despedidas Jaire Aventuras, empresa líder en el turismo activo de Asturias, quiere seducir a sus clientes con nuevos y divertidos planes, para celebrar las despedidads de soltero y despedidas de soltera en Asturias. Para quien busca una despedida diferente o una despedida atrevida, Jaire ofrece ahora todos estos nuevos servicios:

Capeas en Arriondas, una actividad ideal para celebrar cualquier despedida de soltero. Este servicio funciona de la siguiente forma: a lo largo de una hora se sueltan varias vaquillas, con las que cada uno de los participantes deberá demostrar sus habilidades y valentía.

Relax en GIjón y Cangas de Onís, otro de los packs disponibles que ofrece todo tipo de servicios de relajación, incluye masajes y circutos hidrotermales en spa, que seguro harán que cualquiera pueda relajarse en su despedida de soltera en Asturias.

Espectáculos, Djs animadores y fiestas. Para aquellos y aquellas que prefieran una despedida de soltera más movida, Jaire dispone de diversos locales, descuentos en copas y chupitos gratis que no dejaran que decaiga ninguna fiesta.

Para los que buscan las verdaderas aventuras, Jaire ofrece multitud de planes como el rafting, barranquismo, paintball, coastering, espeleología y mucho más.

Y para los que quieren hacer de todo, solo deberán despejar sus agendas, porque Despedidas de soltero en Asturias ofrece multitud de packs y actividades combinables, para que sus clientes puedan hacer todo lo que más les guste y apetezca antes de la boda.

Además todos sus servicios están disponibles por diferentes zonas de Asturias, como Arriondas, Gijón, Cangas de Onís o Llanes. Y tienen servicios de contacto inmediato como Whatsapp, estando así localizables en un horario de 12 horas completo de 9 de la mañana a 9 de la noche.

