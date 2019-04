Casabase presenta 4 de los quesos más característicos de Italia

El queso italiano es una de las mayores fantasías gastronómicas para los italianos, pero también para los queseros repartidos alrededor del mundo. Tanto su producción como su variedad es amplísima y Casabase, la tienda italiana de productos gourmet más exclusiva de Madrid, cuenta con algunos de los quesos artesanos, de productores seleccionados, más excelentes.Se puede disfrutar de ellos directamente en las dos tiendas de Casabase, Núñez de Balboa, 34 y Dr. Castelo, 8, o llevarlo a donde se prefiera Al igual que ocurre con el resto de la gastronomía italiana el queso es uno de los alimentos que mayor tradición conserva, y su diversidad y variedad lo convierte en un producto de patrimonio nacional. En Casabase, se pueden encontrar cuatro quesos irresistibles que no dejarán a nadie indiferente:

Bagoss

Es uno de los reyes de los Alpes. Su producción es típica y exclusiva de los pastos de la ciudad de Bagolino (Brescia). Es un queso artesanal hecho a base de leche cruda de vaca (90%), mezclado con leche de cabra (10%) y un toque de azafrán, lo que intensifica ligeramente su sabor consiguiendo una mezcla entre picante y salada, pero de lo más agradable. Tarda en madurar aproximadamente 3 años y es ideal para rallar o para degustar solo en lonchas anchas.

Gorgonzola Dop Piccante

Proviene de las ciudades de Piamonte y de Gorgonzola, de dónde adquiere su nombre, cerca de Milán. Es un queso elaborado con leche de vaca pasteurizada. Se caracteriza por su corteza dura y consistente y su sabor intenso y picante, debido a la duración del envejecimiento (80 días como mínimo). Sus ingredientes y su aroma atrapan a cualquiera. Este queso es perfecto para salsas. Se puede mezclar con leche y añadir al plato de pasta.

Caciocavallo al tartufo

Esta elección de la zona de Nápoles, desprende un olor de lo más intenso y apetecible al cortarlo gracias a la trufa. Se trata de un queso sazonado que se produce con leche grasa de vaca, fermentos lácticos, sal y la trufa negra del verano. Además, su aspecto es de lo más peculiar ya que se presenta envuelto en forma de bolsa ovalada o truncada. Queda genial como queso rallado en un risotto o en una pasta al horno.

Burrata de puglia

Esta última opción, considerado como uno de los mejores quesos frescos de Italia, está más que de moda en nuestro país. Se trata de un queso cremoso con textura suave, elaborado a mano a partir del queso mozzarella en hilos y la crema leche, y presentado en forma de saquito pequeño. Proviene de las regiones italianas de Bari y Taranto. Se puede tomar en ensalada acompañado con pesto y tomate.

Acerca de Casabase

Angelica y Francesco son una pareja italiana que, para delicia de sibaritas y foodies, ha decidido traer lo mejor de Italia a Madrid. Apasionados de la cocina artesana y de la comida sana y auténtica, abrieron en 2015 y 2018 dos tiendas italianas gourmet bajo el nombre de Casabase, que están inspiradas en las auténticas bottegas italianas.

Para los amantes de la gastronomía italiana, seleccionan los mejores productos del país vecino y los importan directamente otorgando una venta de servicio exclusivo en Madrid. Entre sus especialidades, los panini italiani y el arte del pan. También, cuentan con los más selectos vinos, quesos, pastas y embutidos italianos.

Las dos tiendas Casabase poseen un espacio para degustar los platos in situ para desayunar, comer, merendar, tomar el aperitivo o, si se prefiere, take away. Casabase también prepara catering para eventos (previo encargo).

