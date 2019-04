Cinco destinos ecofriendly para reducir la huella ecológica estas vacaciones, por Sotysolar

Ocho de cada diez turistas prefieren destinos y alojamientos que pongan en marcha iniciativas y prácticas ecológicas. Europa es líder mundial en número de destinos ecológicos Se acerca el puente de mayo y las vacaciones por lo que muchos españoles ya planean la escapada perfecta, sin embargo, cada vez son más quienes buscan destinos con valores y filosofías respetuosas con el medio ambiente y el entorno y que marquen un nuevo rumbo en la sociedad actual.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), desde 2017, ocho de cada 10 turistas prefieren alojamientos que pongan en marcha iniciativas y prácticas ecológicas y sostenibles. Teniendo en cuenta que Europa es líder mundial en número de destinos ecológicos* SotySolar, la compañía especializada en energía procedente del sol y en autoconsumo eléctrico, ha elaborado una lista con las 5 ciudades europeas donde escaparse para disfrutar de un descanso ecofriendly.

Ungersheim, Francia

Esta pequeña localidad de apenas 2000 habitantes y situada en la región francesa de Alsacia, destaca por ser un lugar denominado «en transición», esto es, en proceso de abandonar los recursos fósiles como el petróleo, para reducir así la huella ecológica. Entre las acciones que están llevando a cabo, por ejemplo, destaca la iniciativa de los terrenos adquiridos por el ayuntamiento, transformados en huertos ecológicos y de reinserción social o con construcciones que respetan el medioambiente y en las que trabajan los propios vecinos.

El Ecomuseo de Alsacia, se ha convertido en uno de los más importantes de Europa, siendo el museo al aire libre más grande de Francia. Mantiene la esencia de un pueblo alsaciano de principios del siglo XX y cuenta con 100 hectáreas de poblado, campos y zonas boscosas.

La ciudad cuenta con la instalación solar más grande de Alsacia, el Helio Parc 68, una granja solar de 5,3 MW que antiguamente era sitio era un vertedero de desechos de la minería y que hoy en día ha sido transformado en un parque empresarial.

Oslo, Noruega

La capital noruega lleva a rajatabla la batalla contra el cambio climático. Entre otros aspectos, la dedicación y esfuerzo empleados por los habitantes para reducir la polución ambiental y conservar los espacios naturales urbanos le han hecho merecedora del nombramiento de Capital Verde Europea de este año 2019.

Una de sus iniciativas para ser una ciudad eco sostenible, es la reducción del consumo energético de los edificios, ya que representa el 40% del total del gasto energía del país*. Entre sus medidas para lidiar este problema, destaca el desarrollo del proyecto arquitectónico ecológico del barrio de Vulkan. Se trata de un distrito energéticamente eficiente en la que han llevado a cabo la construcción de pozos geotérmicos, colmenas de abejas, edificios con placas solares en las fachadas y dos hoteles que reciclan energía del sistema de refrigeración, entre otras medidas sostenibles. Está ubicado en una antigua área industrial, a la que le han dado una nueva vida.

Vitoria-Gasteiz, España

La ciudad española de Vitoria–Gasteiz ha logrado situarse entre las ciudades más sostenibles del mundo, de hecho, en 2012 recibió el galardón European Green Capital de la UE. Debido a una concienciación ciudadana muy alta y a la apuesta de las autoridades, la ciudad destaca como destino eco sostenible gracias a iniciativas como la gestión de residuos (las 5 erres), su plan de movilidad sostenible o la iniciativa denominada Anillo Verde, que es un conjunto de parques enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos.

Vitoria-Gasteiz, que en la actualidad cuenta con más de medio centenar de instalaciones solares fotovoltaicas**, está trabajando con otras ciudades europeas en el Proyecto POLIS -proyecto dentro del Programa "Intelligent Energy-Europe (IEE)" de la Comisión Europea-, con el objeto de desarrollar acciones de ahorro energético y uso de energías renovables e integrarlo en la planificación urbanística.

Liubliana, Eslovenia

Aunque su historia no es tan conocida como la de otras capitales europeas, Liubliana en 2016 fue también elegida como Capital Verde Europea. Tres cuartas partes de su territorio son espacios naturales y, como parte de su plan de desarrollo, el centro de la ciudad está cerrado al tráfico, dejando así mayor espacio a los peatones y reduciendo la contaminación en la ciudad.

Referente al transporte, lo más curioso son los llamados Kavalirs: vehículos con motor eléctrico gratuitos para la movilidad de los locales y turistas dentro de las zonas peatonales más amplias.

En lo relativo a la eficiencia energética, tienen un sistema de climatización tipo District Heating. Es un sistema de cogeneración que distribuye calefacción y gas a los barrios, mejorando la ecoeficiencia y reduciendo las emisiones de dióxido de azufre, que es 40 veces menor que hace 20 años.

Copenhague, Dinamarca

Dinamarca fue el primer país del mundo en poner en marcha una legislación ambiental*** y, desde entonces, el medio ambiente es un aspecto importantísimo en la planificación. Actualmente, la ciudad de Copenhague ha conseguido que el 35% del consumo energético producido sea a través de energías renovables, debido entre otras medidas, a la construcción de la incineradora que trabaja, gracias a la biomasa generada por la urbe y el reciclaje del 90% de sus residuos, para mantener bajo temperaturas cálidas a los ciudadanos.

En cuanto al transporte, la bicicleta es el medio más utilizado por los ciudadanos de Copenhague, más del 50% de los ciudadanos usan la bicicleta recorrer los más de 350 km de calles especiales que hay por la ciudad.

El Plan Climático de Copenhague es una de las estrategias principales para neutralizar los gases contaminantes. Para ello, se decretó una norma de forma obligatoria en 2014 para la instalación de techos verdes en todas las azoteas de los edificios.

*Informe "turismo ecológico y sostenible: perfiles y tendencias", The Ostelea School of Tourism and Hospitality

**Información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

***Información de la página oficial de Dinamarca