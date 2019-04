El auge de las tiendas de sexo ​Dentro de los productos más comprados en las tiendas dedicadas al sexo, el artículo favorito de los clientes es el vibrador Nacho Moreno

martes, 30 de abril de 2019, 16:42 h (CET) En los últimos años están empezando a verse más "sexshops" por las calles de las principales ciudades y pueblos de nuestro país, lo que ha llevado a que este sector se asiente y, en cierto modo, se vea de una forma diferente a la que se veía en otros tiempos. Cada vez son más los curiosos que se acercan a estos establecimientos para ver todos los productos que están disponibles para dar placer a su pareja o a uno/a mismo.



Dentro de las famosas tiendas dedicadas al sexo, tenemos diversos tipos en función de a que público van dirigidas. En algunos casos, estas compañías proporcionan educación sexual a los clientes por medio de charlas impartidas por sexólogos profesionales, por ejemplo. En otros casos, tenemos otras tiendas que ofrecen "shows" en vivo o estriptis, espectáculos eróticos muy del gusto de los habituales en estas tiendas y que generan un vínculo entre el comprador y la empresa que perdura con el paso de los años. Por último, fruto de la irrupción de las nuevas tecnologías y la globalización, han comenzado a tener cada más presencia en las redes los "sexshops online", que por norma general suelen tener una mayor variedad de productos ya que no precisan de espacio físico para mostrarlos, lo que sumado a la comodidad de las compras por internet y al hecho de no revelar la identidad, provocan que el número de clientes de estas webs vaya aumentando progresivamente.



Dentro de los productos más comprados en las tiendas dedicadas al sexo, el artículo favorito de los clientes es el vibrador. Un objeto con el que pueden disfrutar tanto hombres como mujeres y que ha ido adaptándose a los nuevos tiempos. Hoy en día, todo el que se encuentre interesado en adquirir uno de ellos podrá tener a su disposición una gran variedad de tipos y tamaños.

