Aymee Corominas, su “Alma Desnuda” y “Los Colores de mi Tierra” En sus últimos años ha venido cultivando aplicadamente el arte de la poesía; cuento, novelas y microrrelatos Carlos Javier Jarquín

martes, 30 de abril de 2019, 16:35 h (CET) Cuba, por su singular geografía, abundantemente desborda increíble belleza, pero el gobierno autoritarismo de las últimas 6 décadas, a permitido que el pueblo viva encarcelado en extrema pobreza, esta isla a mirado nacer a grandes artistas, muchos artísticamente han nacido en el extranjero, conozcamos breve trayectoria literaria de Aymee Corominas, escritora y poeta que tuvo que salir de su país para poder hacer realidad el deseo de su corazón que era publicar sus libros.



Aymee Corominas Ricardo, (nació el martes, 22 de febrero de 1966, en la Habana, Cuba). Es una escritora y poeta cubana, desde el 2011, reside en Miami, Florida. En sus últimos años ha venido cultivando aplicadamente el arte de la poesía; cuento, novelas y microrrelatos. Sus temas de preferencias son: amor, amistad, social, terror, migración, cómico y patriotismo.



Desde que tuvo el placer de coincidir con el privilegio fragante, de la formidable lectura, despertó en ella un mundo fantástico diseñado con excelencia para que se perdiera en el crecimiento del conocimiento. Nunca olvidará su primer libro que leyó, fue un Sol radiante que iluminó profundamente su mente, ese ejemplar fue un clásico de José Martí, “La Edad de Oro”.



Autores favoritos Desde que aprendió a leer quedó hipnotizada con el agradable, exquisito y diverso arte de la literatura, su cariño por la pasión literaria ha sido inspirado en el legado artístico de José Martí, es el bardo que ha guiado su inspiración, también ha tenido de maestros a través de sus obras, a otros escritores y poetas legendarios, por ejemplo: Edgar Allan Poe, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Rubén Darío, Ernest Hemingway, Federico García Lorca, Pablo Neruda,

Octavio Paz, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, etc.



Aymee, a los 15 años se convirtió en madre, acentuadamente tuvo una vida de aventuras y desasosiego por muchas provincias de su País, a los 28 años quedó viuda, en este lapso las dificultades se le sumaron, su tiempo para escribir disminuyó de gran manera, en su adolescencia escribió muchísimo poemas, lo hacía como “terapia”, las excesivas y tristes circunstancias que tuvo que vivir por causa de la dictadura de Fidel Castro, son difíciles de describirlas… En el 2011 decidió emigrar a los Estados Unidos, en estos últimos 5 años ha vuelto a reemprender su mundo artístico.



Alma Desnuda A inicios del 2018 obtuvo la ciudadanía estadounidense, pocos meses después decidió publicar en Amazon su primer libro, “Alma Desnuda”, Ella lo describe así: “Alma Desnuda, es un poemario que con mucha delicadeza abordo diversos temas; amor desamor y sentimientos patrióticos hacia mi isla Cuba. Este libro está compuesto por 42 poemas y cada poema tiene una fotografía paradisíaca, en cada verso trasmite doradas reflexiones la dulzura, rima y sutileza en cada poema te hace sentir un encanto del que no quieres salir hasta la ultima página”.



Los Colores de mi Tierra ‘Los colores de mi tierra’, es el segundo libro de Aymee, fue publicado para finales del 2018, es un libro que ha sido inspirado en las precarias vivencias que la autora tuvo que vivir en su amada Patria. Aymee: “En este libro leerá relatos cortos, historias, crónicas y poesía, todo su contenido está basado en mi vida en retrospectiva de los años 70’ 80’ y 90’ en este ejemplar el lector tendrá una idea de que como vivía el pueblo cubano para esos años”.



Inspirada en José Martí “Los enanos de corazones”, será su siguiente libro a publicar, Corominas afirma: “Este libro está dedicado a la memoria de José Martí y a todos los niños de Hispanoamérica, siendo una de mis obra altruista, pretendo donar un ejemplar por cada hospital y biblioteca perteneciente a los niños con cáncer”. Esta escritora ha sido inspirada ha escribir contenidos exclusivamente para niños, gracias al contenido de una de las citas más célebres del maestro José Martí: “Para los niños trabajamos porque ellos son los que saben querer porque ellos son la esperanza del mundo”.



Obras inéditas Aymee, tiene varias obras que pronto irá a publicar: "La Reyna del Solar", es una novela dramática, "Juana la chancletera" es una novela que te hará reír muchísimo, "Mujeres de fuego" y "Dos mundos Paralelos", son dos novelas de terror y fantasía. "Desnudando el Alma", es un audiolibro que pronto será editado, tiene 56 poemas gravados en voz de la autora.

