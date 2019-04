El significado del eslogan de Vox Edward Yañez analiza la campaña electoral del PP, PSOE, Cuidadnos, Podemos y Vox, el yal nuevo partido en el Congeso español Kaik Espada Martín

martes, 30 de abril de 2019, 15:23 h (CET) Acabamos de conocer el resultado de las elecciones nacionales y, como era de esperar, no va a ser fácil formar gobierno por la gran fragmentación del voto y la irrupción de Vox en el Congreso.



Habrá mucha tensión y sobrecarga informativa durante varios días o semanas hasta que se sepa claramente si se forma gobierno o se vuelven a repetir elecciones, por ello os propongo hacer un poco de reflexión sobre cómo ha sido esta campaña electoral y los esloganes que han usado los partidos más importantes.



Así pues, me he puesto en contacto con Edward Yañez, sociólogo y publicista con amplia experiencia en creatividad publicitaria y comunicación con varios reconocimientos a sus espaldas como su merecida mención honorífica por su trabajo de investigación sociológica en la Universidad de Arturo Michelena en Venezuela, para analizar en detalle los contrastantes esloganes y carteles publicitarios de los líderes de los partidos de nuestro país.



Yañez sorprende sobre todo por su análisis del lema de Vox. Un mensaje subliminal que asusta. ¡Sigue leyendo y conoce lo que piensa este sociólogo experto en el tema!



VOX

“Por España.”



El radicalismo está a flor de piel en estas elecciones, desde su aparición cada vez se van sumando simpatizantes al partido político dirigido por Santiago Abascal, en lo particular es preocupante la estrategia directa que han implementado, es cierto ha funcionado para captar aquellas personas que actualmente se han visto descontentos con las demás fuerzas políticas de España. En el cartel Abascal aparece con una fotografía de perfil imponiéndose hacia el posible futuro nuevo de reconquista, lo más curioso de todo esto es el diseño del lema “Por España” donde la R aparentemente está modificada pareciéndose sutilmente a la estructura de una esvástica.



El camino hacia la silla presidencial ya está a la vuelta de la esquina. El destino del país se encuentra en las manos de los más de 40 millones de Españoles que el próximo domingo elegirán al nuevo presidente durante los próximos 4 años.



PSOE

Haz que pase



Pedro Sánchez es presentado en una fotografía a blanco y negro bajo el lema “Haz que pase” es importante señalar que todos los planos fotográficos son capaces de generar una emoción, pero el primer plano es el que tiene mayor peso e impacto emocional. Las razones son obvias: es el plano que ofrece más intimidad al estar tan cerca del rostro donde solo podemos observar los principales detalles del sujeto incluyendo sus expresiones más sutiles. El lema de la campaña cumple con las normas publicitarias demostrando un correcto hilo emocional con el objetivo de captar incluso aquellas personas no simpatizantes del partido.



CIUDADANOS

¡Vamos Ciudadanos!



¿Albert Bond? El cartel presentado por ciudadanos ha sido la comidilla para los memes en redes sociales, en el se encuentra un Albert Rivera en plano americano sacado de alguna película de acción asemejándose como el mesías protector del pueblo, descomponiendo los colores de la bandera de España con el color naranja de su partido. El lema “Vamos” no tiene ningún significado emocional ¿Vamos a dónde? ¡A parla! Las estrategias publicitarias hubiesen sido distintas si el lema hubiese tenido un verbo que llamará a la acción del pueblo y tocara su fibra emocional. Por ejemplo que distinto seria si fuera Ciudadanos: “Vamos hacia adelante”



PARTIDO POPULAR

Valor Seguro



Después de todas las polémicas que se ha encubierto el partido de Casado, es sorprendente como no han arriesgado para presentar una excelente campaña electoral, en el cartel no han sido para nada creativos, ni con los colores. La fotografía hasta parece sacada de un pasaporte. El lema “valor seguro”. Se entiende que trata sobre el valor de la economía y del orden del país, pero ese discurso ya ha sido implementado durante la historia del PP.



PODEMOS

“La historia la escribes tú”



La imagen del presidente del partido Pablo Iglesias ha sido cuestionada durante los últimos 7 meses. Con un bajo perfil, Iglesias poco a poco ha ido mostrándose bajo perfil durante este periodo de recesión, eso se ha visto reflejado en los carteles de la campaña electoral. Un diseño particular donde el principal enfoque es dirigido hacia las mujeres, respetando sus colores corporativos, esta vez destaca la ausencia de su líder en el cartel pero con un confuso lema titulado “la historia la escribes tú” cumple con la emocionalidad pero también nos deja sin saber qué proponen.

