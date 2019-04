No es una misión imposible encontrar el regalo perfecto para mamá, según tiendas.com Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 13:00 h (CET) Encontrar el regalo ideal para el Día de la Madre puede resultar muy difícil, casi misión imposible para muchos hijos, sobre todo si se tiene poco tiempo para buscar, y lo que se pretende es que este muestre todos los años de gratitud, todo el amor incondicional y todo el cariño que se siente hacia las madres sin tener que dejarse los ahorros o la cartera en él Pero los hijos no deben estresarse, todavía, ni solicitar un préstamo para comprar el regalo de sus madres, de momento. Hay una serie de regalos asequibles e ideas ingeniosas para el Día de la Madre que no parecerán baratos a los ojos de las madres, desde joyas personalizadas hasta lujosos productos de belleza, libros inspiradores o motivadores, bolsos y un largo etc.

Como, por ejemplo, estos que recomiendan desde tiendas.com:

Regalo para madres a las que les gustan los abalorios: Collar personalizado

Personalizar un collar para mamá con los nombres de cada uno de sus hijos o las fechas de cada nacimiento. De esta manera, siempre estarán cerca de su corazón, le encantará y se puede hacer bote para el regalo entre todos los hijos, es ideal para familias numerosas… Así toca pagar menos y todos estarán representados en el cuello de mamá. Una pulsera con la misma idea, es otra opción más económica.

Regalo para madres que se cuidan: Las mascarillas hidratantes y cremas exfoliantes nunca fallan

¿No se está seguro de cuál es la máscara adecuada para mamá? Cotillear en su baño para estar seguro de la marca que usa es recomendable.

Regalo para mamás besuconas: Voluminizador de labios hidratante

Para que los labios de las madres estén perfectamente hidratados, nutridos y gocen de un volumen envidiable. No más besos ásperos o labios cuarteados.

Regalos para madres escritoras: Mini libreta, diario o cuaderno

Darle a mamá un lugar para reunir sus pensamientos con un alegre cuaderno, una bonita libreta donde escribir un relato o un colorido diario donde plasmar su ajetreada vida y que no se le olvide nada.

Regalo para las mamás más primaverales: Un jarrón de barro casero con un ramo de flores silvestres

Si a mamá le encantan las flores, con una o dos ramitas de flores frescas de primavera en el jarrón hecho a mano por su hijo seguro que despiertan una sonrisa en su cara. María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que 'Es buena idea practicar, jugar y divertirse con el barro casero, antes del día de la madre, en el puente de mayo por ejemplo, con los más pequeños de la casa realizando algunas figuras y diferentes tipos de jarrones, para que lse de tiempo a secarse y poder pintarlos y decorarlos, sin prisas, y que estén listos para el día de la madre'.

Regalo para las mamás más comsumistas: Bolsas de tela divertidas para guardar en el bolso

Si la madre es una compradora compulsiva, este regalo le ahorrará tener que pagar las bolsas de plástico cada vez que compra, y colaborará para la protección del planeta, esta bolsa puede llevarla en su bolso y se acordará de sus hijos cada vez que la use. Pero si se quiere que esté más contenta se puede añadir un bolso en el que meter la bolsa de tela dentro y que sea un doble regalo.

Regalos para madres modernas: Fundas de almohada, toallas, paños de cocina, pañuelos para el cuello de acuarela,etcétera.

Cada vez que la mamá descanse verá una colorida almohada que quedará bien en cualquier habitación. Si hay varios hermanos, podrá cambiarlas más a menudo y presumirá de hijos creativos. Podrá lucir un pañuelo de diseño exclusivo cada día.

Regalo para las mamás más estresadas: Set de productos para el baño

Decir a mamá que ese colorido set de jabones es para ella, y ¡no para el baño de invitados! Le gustará. Aprovechar los delicados aromas como la lavanda y el lichi. Y sorprénderla con las bombas para el baño.

Regalo para las madres más listas: Juegos de mesa de conocimiento general

Las mamás lo saben todo, y ahora es el momento de ponerla a prueba. Este es un regalo que toda la familia puede apreciar y disfrutar.

Regalo para madres viajeras y organizadas: Organizador de viajes

Ayudar a mamá a mantenerse organizada mientras está fuera de casa con este colorido organizador de maquillaje. Porque no hay nada que ella ame más que todo eso en el lugar que le corresponde.

Regalo para las madres más hogareñas: Velas con aromas

Es un clásico que nunca falla si a esa madre le encanta pasar las veladas con amigos en casa, le dará un toque romántico a todas sus cenas. En el mercado existen diferente aromas, porque no innovar y sorprenderla con uno de estos cinco aromas que incluyen sal marina de romero, limón fresco de Meyer, cardamomo de hoja de menta, magnolia de enebro o tomate de reliquia, no lo esperará .

Regalo para las mamás más coquetas: Perfume

Un buen perfume no tiene que costar mucho, pero es importante que se conozca las marcas de perfume que usa la madre, si se quiere que lo utilice y no pase a formar parte de la decoración del baño.

