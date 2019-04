El estilo mediterráneo de NKN Nekane para los festivales de verano Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 12:52 h (CET) Print tribal y prendas con mucho vuelo ideales para la temporada de espectáculos La temporada en la que afloran los conciertos, festivales y espectáculos al aire libre ha empezado. Con ellos, no solo toma protagonismo la música y la gastronomía, sino también la moda en todas sus variantes y tendencias.

El estilo bohemio siempre va en consonancia con la época de festivales, y por ello NKN Nekane propone el outfit ideal para lucir perfecta en cualquier tipo de evento. Acerca el espíritu mediterráneo de su última colección primavera-verano 2019 “Sinhara”, con prendas muy fluidas y llevables que dotan de gran comodidad sin renunciar al estilo.

A modo de abrigo ligero, propone su poncho Orleans de bambula en tono blush, con bordado geométrico, canesú bordado y que incorpora un acabado en flecos que aporta vida al look. Resulta una opción realmente funcional, además de ser una alternativa diferente a la clásica chaqueta.

Los volantes toman protagonismo y aportan movimiento con la falda asimétrica Tavelde estilo étnico en color crudo y doble cinturilla. La prenda se decora con pasamanería bordada, uno de los códigos de moda de la marca, lo que brinda ese toque especial y boho-chic al estilismo.

El punto final se consigue incluyendo el bolso de hombro Rieslingde estilo étnico con fornituras. Su tamaño cómodo y su bolsillo interior lo convierten en una pieza de gran practicidad. Además, el acabado desflecado con pompones en colores llamativos conjunta a la perfección con el resto del outfit dándole un toque extra de vivacidad y alegría.

Toda la inspiración al más puro estilo boho-chic que caracteriza a la mujer actual de NKN Nekane, para inundar de estilo cualquier evento de verano.

Sobre NKN Nekane

Nacida en Barcelona en 2002 de la mano de la diseñadora Montse Garrido, la firma de moda femenina NKN Nekane opera con cuatro tiendas propias y está presente en más de 700 puntos de venta multimarca a nivel europeo.

Los diseños se nutren de las raíces mediterráneas con pinceladas étnicas para vestir a una mujer romántica, femenina y que quiere sentirse especial. Su identidad queda plasmada en los tonos más suaves y delicados, junto con las formas vaporosas y fluidas de unos tejidos minuciosamente seleccionados.

