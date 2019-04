Jaire Aventura vuelve a ampliar su catálogo de actividades acuáticas Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 11:48 h (CET) El Verano está cerca y Jaire quiere adelantarse a el ampliando sus aventuras acuáticas Jaire Aventura fué y siempre será una empresa pionera en el sector de los deportes de aventura y el turismo activo en Asturias. Por ello no deja de innovar y estudiar las posibilidades que la naturaleza ofrece para mejorar sus servicios y ampliar sus actividades. Y precisamente con el objetivo de ofrecer lo mejor a sus clientes, para este verano de 2019, tiene preparadas las siguientes actividades:

En primer lugar, cabe destacar el gran conocido y divertido descenso del Sella, una inolvidable experiencia, con la que cualquiera puede disfrutar de un movido paseo de 15 kilómetros a lo largo del rio Sella. Para participar de esta aventura solo es necesario saber nadar, porque aunque la dificultad sea mínima, cabe recordar que la aventura transcurre dentro de un río. Con niños, con perros, en pareja, no existen suficientes excusas para no disfrutar de esta maravillosa aventura.

El Canoaraft es otra de sus actividades a elegir, un deporte no tan conocido pero igual de divertido. Una forma diferente de surcar las aguas. Y es que en este deporte se descienden los rápidos con canoas hinchables. Además Jaire proporciona todos los materiales necesarios y transporte a sus clientes, para que estos no deban preocuparse más que de disfrutar su momento.

Y como no el rafting en Asturias. Un deporte de acción, con el que cualquiera podrá liberar toda la adrenalina necesaria. En este doeporte pueden descenderse, grandes ríos con lanchas neumaticas, donde caben varias personas y cuya impulsión se realiza con palas.

Sin duda son tres deportes que aprovechan al máximo el entorno donde Jaire Canoas se encuentra, ofreciendo así experiencia inolvidables a sus clientes y sin crear apenas impacto en la propia naturaleza.

