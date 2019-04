El sector químico cerró 2018 con un crecimiento de su cifra de negocios del 4% hasta los 65.650 millones de euros Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 11:53 h (CET) La actividad de la industria química española genera ya, de manera directa, indirecta e inducida, el 5,8% del Producto Interior Bruto y representa el 3,5% de la población activa ocupada. La industria química continúa liderando la inversión y el gasto en I+D (25% del total industrial) y en Innovación, así como la contratación de personal investigador (22,5% del conjunto de la industria) La industria química española alcanzó una Cifra de Negocios de 65.647 millones de euros en 2018, lo que supone un crecimiento histórico del 4% respecto a la facturación registrada el año anterior. Esta cifra se ha visto impulsada tanto por el comportamiento de la producción, que creció un 1,5%, duplicando así el ritmo de crecimiento del índice general de la Industria Española (0,7%), como por la trayectoria de los precios, que se ha visto también muy favorecida por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos. Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2019, informe elaborado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) que integra datos de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido presentado hoy en Madrid por Carles Navarro, Presidente de Feique, junto a Juan Antonio Labat, Director General de la entidad.

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado en los últimos cinco años un crecimiento del 19% que asciende al 32% si se toma como referencia 2007, el año previo a la crisis. De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, genera ya el 13,4% del Producto Industrial Bruto de nuestro país, constituyendo un sector estratégico para la economía española en su conjunto al contribuir, de manera directa, indirecta e inducida al 5,8% del Producto Interior Bruto y generar empleo para el 3,5% de la población activa ocupada, tal y como ha resaltado hoy durante su intervención el presidente de Feique, Carles Navarro.

“La industria química es uno de los sectores estratégicos de la economía española, tanto por su peso específico en la generación de riqueza y empleo de calidad, como por su carácter netamente exportador y su potencia inversora en investigación, desarrollo tecnológico e innovación” ha destacado el presidente de Feique.

España se sitúa, como el país donde mayor crecimiento productivo ha experimentado el sector químico (+1,5%) entre los 7 principales países productores químicos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda y Bélgica). La zona euro ha registrado de media una caída de la producción química del -0,9%, motivada fundamentalmente por el descenso de Francia y Alemania, por debajo del -2%.

Precisamente, uno de los principales factores que han propiciado el notable incremento de la cifra de negocios en 2018, ha sido el comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales (asociados a la trayectoria del crudo). Desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 16,8%, dato que contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.

Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las Especialidades Farmacéuticas continúa siendo el subsector más representativo al aportar el 20,9% de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las Materia Primas, Plástico y Caucho con un 18,9% del total. Le sigue la Química Orgánica (15,5%), Otros productos Químicos (7,9), Perfumería y Cosmética (7,6%), Pinturas y Tintas (7,0%), Materias Primas Farmacéuticas (5,8%), Detergencia (5,5%), Gases Industriales (2,5%), Química Inorgánica (2,5%), Fertilizantes (2,4), Agroquímica (1,5%), Colorantes y Pigmentos (1,2%) y Fibras Sintéticas (0,7%).

La fortaleza en los mercados exteriores y el crecimiento del consumo interno, principales baluartes del crecimiento del sector

El positivo comportamiento de la industria química española, que se consolida como el segundo mayor exportador de la economía española (por CNAE) –el primero es la automoción-, se ha visto particularmente influido en 2018 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa registrando unos elevados niveles de crecimiento que han superado el 4’5%.

Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto incrementadas sus exportaciones un 5,1% respecto a 2017 hasta los 37.724 millones de euros. De esta forma, la cifra de negocios que realiza en mercados exteriores supone ya el 57,5% del total.

Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos. Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el 60 % del total, en los últimos 18 años el destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros destinos como Suiza (+1.239%), Estados Unidos (+380%), Turquía (+406%), o China (+1.041%) o que son los países en los que registramos mayor crecimiento.

Impulso en la creación de empleo de calidad

Uno de los principales activos de la Industria Química es su capacidad de generar empleo. En volumen, el sector creció en 2018 un 1,7% hasta los 196.800 empleos directos, que alcanzaron los 670.000 si añadimos el empleo indirecto e inducido. Esta cifra representa el 3,5% de la población activa ocupada en nuestro país.

Destaca, además, la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que el 93% de la contratación es indefinida (frente al 73% de media nacional y el 80% de la media industrial) y el sueldo medio supera los 38.300 euros brutos anuales por trabajador, un 68% más que la media nacional (22.807 €/año). Asimismo, destaca por la alta cualificación profesional puesto que el sector químico es uno de los que más invierte en formación al destinar 252 euros anuales por empleado a esta área, casi el doble que la media industrial (127,4€).

El sector químico genera el 25% de las inversiones industriales dedicadas a I+D

La I+D es un factor de competitividad clave para la industria química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos a la Investigación y el Desarrollo, acumulando en sus empresas una cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en conjunto a esta área. También lidera el empleo de personal investigador ya que el 22,5% de los que trabajan en empresas industriales lo hace en una empresa del sector químico.

Respecto a la Innovación, el sector también lidera el gasto e inversión industrial situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 13,1% sobre el valor añadido, 6 puntos más que la media industrial (7,2%) y 11 puntos por encima de la media nacional (1,9%).

Sobre FEIQUE

FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.

