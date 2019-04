La campaña de Cotec #MiEmpleoMiFuturo consigue 150.000 visionados y 12.000 firmas en 48 horas Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 18:00 h (CET) #MiEmpleoMiFuturo, una iniciativa viva que busca provocar una reflexión sobre la necesidad de acompañar con iniciativas políticas la llegada de la cuarta revolución industrial La campaña de sensibilización #MiEmpleoMiFuturo, lanzada por Fundación Cotec para la innovación el pasado sábado, ha conseguido superar los 150.000 visionados y las 12.000 firmas de apoyo en las primeras 48 horas de funcionamiento. #MiEmpleoMiFuturo, que incluye dos documentales de 15 minutos en Youtube y una carta abierta dirigida a los políticos en change.org, quiere provocar una reflexión sobre la necesidad de acompañar con iniciativas políticas la llegada de la cuarta revolución industrial. El acto de presentación, celebrado en Cineteca Madrid (Matadero), incluyó el estreno del vídeo (cuatro pases), un coloquio y un vermú de reflexión. Asistieron cerca de 600 personas.

Sólo en Youtube, la primera parte de #MiEmpleoMiFuturo suma ya 92.000 visualizaciones, por 60.000 de la segunda, y desde su lanzamiento es tendencia en el canal entre los 25 vídeos más vistos. La semana pasada, el tráiler de presentación superó también en unos días los 40.000 visionados. Los vídeos han sido realizados para Cotec por El Instituto para el avance de la narrativa, creadores de la exitosa serie #Whymaps. Cotec y El Instituto produjeron en 2017 un vídeo sobre economía circular que supera el millón y medio de visionados.

La carta abierta de Cotec, titulada 'Quiero que los robots faciliten nuestro trabajo, no que nos condenen a trabajos precarios', está disponible en change.org/miempleomifuturo El documento incluye siete puntos en los que se pide a los políticos iniciativas para que el impacto sobre el empleo de la automatización (protagonizada por robots, algoritmos, inteligencia artificial, etc) contribuya a facilitar el trabajo y mejorar la vida de las personas, en lugar de fomentar el precariado y amenazar a la clase media, como apuntan diferentes indicadores. La necesidad de reformar el sistema educativo, de proteger el talento y de establecer códigos éticos para el uso de las tecnologías son otros de los apartados de la carta.

