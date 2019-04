El 85% de los madrileños con movilidad reducida no puede hacer uso práctico del metro de Madrid Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 17:52 h (CET) La accesibilidad en el transporte público sigue siendo un problema en la capital. Venze, la primera app de transporte exclusiva para personas con movilidad reducida, ofrece coches adaptados que llegan a recoger al pasajero en minutos y personal especialmente formado para dar este servicio Venze, la primera app de transporte para personas con movilidad reducida, ha llevado a cabo una encuesta en colaboración con las asociaciones, PREDIF, ASPACE Madrid y Atiendo, para analizar cuáles son los principales problemas de accesibilidad de este colectivo.

El ranking de problemas lo encabeza el transporte público que sigue siendo deficitario para el 73% de los madrileños con movilidad reducida. Dentro de esta categoría, destaca el metro, un transporte que el 85% de los encuestados considera que no puede utilizar de forma práctica, una cuestión que repercute directamente en las posibilidades de desplazarse por la ciudad a tiempo para acudir a su trabajo o disfrutar de su ocio.

Una de las principales quejas dentro del metro son los accesos a las vías que todavía no están habilitados en todas las estaciones, por lo que es necesario hacer diferentes trasbordos en función de la accesibilidad de las paradas, perdiendo tiempo en llegar a su destino.

Otro de los transportes disponibles en la capital es el servicio de vehículos con conductor, alternativa que tampoco aprueba el examen de accesibilidad. Para el 70% de los encuestados, el principal problema de este servicio es que no cumplen con sus necesidades de inmediatez, es decir, que no pueden pedir un coche en el momento que lo necesitan. El 68% ha afirmado que la oferta de vehículos adaptados tarda entre 30 y 45 minutos en recogerles, lo que les resta agilidad en sus desplazamientos y les consume mucho más tiempo. Para dar respuesta a esta cuestión, Venze ofrece un servicio en el que la espera no supera los 15 minutos, y un servicio en el que los conductores cuentan con una formación específica para atender cualquier necesidad de los pasajeros. Precisamente la ayuda y la calidad de la asistencia es algo que preocupa al 53% de los encuestados, que necesita de este soporte durante los traslados.

“Aunque es cierto que en los últimos años Madrid ha sufrido una transformación importante donde la accesibilidad ha entrado en juego, aún hay muchos aspectos que deben mejorar. El transporte no debería ser un privilegio y es una pieza fundamental cuando hablamos de integración social. Venze ha nacido para ofrecer esa alternativa a todas las personas con movilidad reducida o necesidades especiales para que puedan contar con un servicio rápido, con un precio competitivo y exclusivamente dedicado a ellos. Creemos que es necesario tener muy en cuenta a un colectivo que necesita desplazarse para poder trabajar, disfrutar de su ocio o acudir al médico, gestos que para muchos de nosotros son sencillos, pero que, en su caso, se convierten en muchas ocasiones en tareas titánicas”, explica Wilson Correa, director de Venze.

