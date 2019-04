Ver para Crecer da oportunidades desde la salud visual a personas en riesgo de exclusión en Barcelona

Ópticos y ópticas voluntarios de esta iniciativa revisaron el pasado 25 de abril la vista de cien beneficiarios/as, en colaboración con Sant Joan De Déu Serveis Socials, Barcelona. Fue la cuarta acción sobre el terreno en la Ciudad Condal de VpC donde, en los cuatro años de existencia del proyecto se ha revisado la vista de 400 personas y entregado 147 gafas nuevas a quienes las necesitaron, de forma gratuita, a las que en el plazo de un mes habrá que sumar las 63 recetadas en la última acción Barcelona. 28 de abril de 2019. 'Ver Para Crecer' volvió a Barcelona para apoyar la dinámica de trabajo con personas en situación de vulnerabilidad con las que trabaja Sant Joan de Déu Serveis Socials mediante la revisión visual de cien personas en situación de vulnerabilidad. En la jornada también participaron como entidades beneficiarias La Fundación Bayt Al-thaqafa, Centre d’Acollida Assís y Bona Voluntat en Acció.

Siete voluntarios ópticos-optometristas se encargaron de organizar y efectuar los correspondientes exámenes optométricos. Como resultado de ellos, los profesionales de la salud visual recetaron gafas a sesenta y tres personas. En el plazo de un mes las recibirán nuevas, hechas ex profeso para su graduación actual, y de forma gratuita.

Contando las de pasado 25 de abril, son ya 400 revisiones, en cuatro acciones diferentes, las llevadas a cabo en Barcelona, desde el inicio del proyecto, en mayo de 2015. Las tres últimas se han puesto en marcha precisamente en colaboración con Sant Joan de Déu. En estos casi cuatro años, se han llevado a cabo 3.000 revisiones a personas en riesgo, y entregado casi 2.000 gafas a quienes las necesitaron después de efectuarlas, en 18 ciudades españolas y 31 convocatorias similares a las del pasado 25 de abril.

Para las personas en situación de vulnerabilidad con las que trabajan en Sant Joan De Déu y el resto de entidades no es fácil acceder a la salud visual, “ni a una revisión óptica de calidad, ni mucho menos a unas gafas nuevas, porque lamentablemente, se ven obligados a priorizar sus recursos”, afirma Marta Tello, responsable de Comunicación de Sant Joan de Déu. Sin embargo, después de tres años consecutivos con proyectos de VpC en Barcelona, “los comentarios de las personas que atendemos indican que gozar de una buena salud visual les ayuda de manera efectiva a mejorar su vida”, sigue Tello.

Por ejemplo, a muchos de ellos/as les ayuda a seguir cursos para mejorar su empleabilidad. Asimismo, son muchos puestos de trabajo los que requieren de una buena agudeza visual. “Nuestra experiencia nos indica que sus gafas nuevas se convierten en una herramienta facilitadora”, añade la responsable de comunicación. Por otra parte, en este tiempo, Sant Joan De Déu ha comprobado también que la mayoría de los beneficiarios/as también experimenta mejoras en su salud general, en su bienestar, con sus gafas nuevas. “No ver bien genera malestar, dolores de cabeza y eso también nos lo cuentan las personas con las que trabajamos”, puntualiza la responsable.

La colaboración de VpC con Sant Joan de Déu-Serveis Socials se ha hecho cada vez más fluida, estableciéndose una periodicidad de al menos una visita al año en las últimas ocasiones. “Ver para Crecer nos presta un servicio necesario para las personas que atendemos. En nuestros equipamientos acogemos a personas nuevas cada año, y por lo tanto, constantemente tenemos a nuevos demandantes del servicio”, afirma en este sentido Tello.

Entre las personas que se revisaron la vista en la última acción había muchos que nunca habían llevado gafas, pese a necesitarlo, y también otros que mantenían las mismas, con una graduación desactualizada, desde hace años. “Lo que redondea la acción es que pueden elegir una montura; algo que va más allá de cubrir un servicio, se trata de dignificarlo. Este hecho hace que los participantes se sientan especialmente bien, ya que colaboran activamente de la acción y su decisión tiene un peso. Les hace sentirse cómodos y valorados. También así mejora su autoestima”, termina la responsable de Comunicación.

Para Lucía Siles, de óptica Capmany, una de las voluntarias que cedió su jornada laboral, la del 25 de abril fue su primera experiencia en materia de cooperación. “Ha sido una jornada muy bonita. He notado el agradecimiento de la gente, me ha encantado venir. Repetiré”, decía Lucía, que no descarta incluso embarcarse en el futuro en algún proyecto de cooperación internacional.

La mayoría de los casos eran de personas con graduaciones pequeñas o moderadas de miopía, hipermetropía o presbicia. Sin embargo, hubo dos que por una falta de agudeza visual grave sorprendieron a la óptico-optometrista. El primero fue el de S.E., de 33 años de edad, con cuatro dioptrías de hipermetropía en cada ojo. “Cuando la hipermetropía es tan alta, no ves ni de lejos ni de cerca”, aclara Lucía. S.E. no llevaba gafas, y, por lo tanto, no podía, por ejemplo, conducir o desempeñar trabajos que requirieran de una buena agudeza visual. “Con su nuevo equipamiento, tendrá nuevas oportunidades laborales”, valora la óptico-optometrista. Igualmente le sorprendió el caso de F.F. un chaval de 18 años, con 3,5 dioptrías de astigmatismo en cada ojo. “Cuando sus gafas nuevas se lo corrijan, le irá de maravilla para estudiar”, termina.

En la actualidad los Sant Joan De Déu Serveis Socials dispone de un centro residencial de Inclusión en el barrio de Sarriá, donde viven 90 personas y otro en Poble-sec donde viven 52, ambos en concierto con el Ayuntamiento de Barcelona.También cuenta con plazas para 58 personas en pisos de inclusión. En todo caso, innovan para mejorar la atención a sus beneficiarios, de acuerdo con los cambios que experimenta la sociedad. Acaban de iniciar un proyecto para prestar servicio a familias. En 2018 atendieron a 493 personas, de las que un 36,8% son considerados trabajadores pobres, que, pese a tener un empleo, su salario no les permite mantener una vida autónoma y acceder a determinados servicios. Para Marta Casillas, portavoz de VpC, “ayudar a Sant Joan De Déu en la labor que desempeña con estas personas a diario encarna el propósito de estas acciones: colaborar, desde la salud visual, a que la búsqueda de nuevas oportunidades para estas personas sea una auténtica realidad, y para la mejora de sus vidas”.

El proyecto 'Ver para Crecer' se apoya en la experiencia en materia de cooperación internacional en el ámbito de la Salud Visual de la Fundación Cione Ruta de la Luz y en la capacidad tecnológica de la iniciativa 'Vision For Life', de Essilor. Desde que naciera, en mayo de 2015, Ver Para Crecer ha trabajado en treinta misiones ópticas sobre el terreno con organizaciones como Aldeas infantiles SOS (Barcelona, Granada y Tenerife), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), REMAR (Madrid y Sevilla) y Fundación Juanjo Torrejón (Madrid), Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Fundación Jesús Abandonado (Murcia), Nazaret (Alicante), CaixaProinfancia en Tenerife y Zaragoza, Cruz Roja, en Loja (Granada), ADUNARE en Zaragoza y CEAR, en Málaga y Valencia.

La Fundación Cione Ruta de la Luz es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión mejorar la salud visual de personas sin recursos de todo el mundo, también en España. La Fundación ha trabajado en 18 países realizando campañas ópticas de salud visual, donde, apoya en los que es viable, la creación de centros ópticos estables, talleres ópticos autónomos y forma a personal local. Como resultado de sus campañas, envía las gafas correctoras necesarias, siempre nuevas y gratuitas. Desde 2004 ha enviado casi 23.000. Todos los profesionales de la salud visual que trabajan en los proyectos de la Fundación, en los talleres solidarios y como cooperantes, lo hacen de forma voluntaria.

Vision for Life es un programa de filantropía que busca acelerar las iniciativas dirigidas a reducir la visión deficiente a través de la sensibilización, capacitación y creación de infraestructuras básicas de cuidado de la visión. Este es un programa independiente lanzado por Essilor, con un compromiso financiero muy importante. Se debe tener presente que la Misión de la compañía es “Mejorar vidas mejorando la visión” y la Visión de la compañía Essilor es “Ver mejor el mundo”.

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona trabaja en Barcelona desde 1979 atendiendo a personas en situación de sin hogar, dentro de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia de Aragón - San Rafael. Con la vivienda como base de trabajo, acompañan a las personas en el camino hacia su autonomía.

Trabajan en:

Centros residenciales de inclusión

En Barcelona disponen de dos centros con habitaciones individuales, Hort de la Vila y Creu dels Molers, de 52 y 90 plazas respectivamente. En ellos trabajan con el enfoque de la recuperación de la plena autonomía. Ambos centros son de corta y media estancia, marcada por un plan de trabajo personalizado e integral.

Pisos de inclusión

Programa Llars

El programa cuenta con 42 plazas residenciales en viviendas de inclusión social, distribuidas por toda la ciudad, enfocadas a la atención integral y al acompañamiento orientado a la autonomía de la persona.

Programa Primer la llar – Housing First

El Programa, que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, y del cual songestores, junto a otras entidades, propone una nueva orientación en la intervención, centrada en la libertad de decisión de la persona atendida. En Barcelona se inició en 2015 y actualmente incluye 26 viviendas individuales para personas en situación de sin hogar, con necesidades sociales asociadas al problema de la vivienda.

Trabajan en red con otras entidades y cuentan siempre con un equipo de voluntarios acogiendo y acompañando a los residentes en el día a día, y en su proceso de inclusión. Además, son una figura clave en la difusión y sensibilización del sinhogarismo.

Obra social San Juan de Dios. En San Juan de Dios, trabajan para que nadie quede excluido en la sociedad, independientemente de su circunstancia. Por eso, con la implicación de voluntarios, colaboradores, socios y donantes, ofrecen recursos a las personas que se encuentran en situación vulnerable, para que recuperen su autonomía y dignidad. La hospitalidad es su valor central, la solidaridad es el motor que les mueve para construir un mundo más justo.

Los centros de San Juan de dios trabajan en los ámbitos de: sin hogar, salud mental, discapacidad intelectual, dependencia, infancia hospitalizada, cooperación internacional e investigación biomédica.

solidaritat.santjoandedeu.org