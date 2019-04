DKV recauda 5.300€ para Reporteros Sin Fronteras gracias a la venta del catálogo de la exposición "Creadores de conciencia" Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 17:20 h (CET) Se han vendido casi 200 catálogos de la exposición que rinde homenaje a los fotoperiodistas españoles para conmemorar los 20 años de RSC de la aseguradora Los más de 5.000 euros recaudados gracias a la venta de casi 200 catálogos de “Creadores de conciencia,40 fotoperiodistas comprometidos”, la exposición producida por DKV con motivo de los 20 años de sus acciones de Responsabilidad Social, se destinarán íntegramente a la labor general de Reporteros Sin Fronteras, que incluye la vigilancia de la libertad de información en todo el mundo, la denuncia de agresiones a periodistas y la censura, la divulgación de información, las movilizaciones a favor de compañeros presos, el apoyo a periodistas y medios en dificultades o el préstamo gratuito de chalecos antibalas y cascos, entre otras.

Además, la aportación de DKV está dedicada muy en particular a las actividades más directas de ayuda económica y jurídica a periodistas en dificultades, como los casos recientes de periodistas nicaragüenses solicitantes de asilo en España, y la seguridad de los reporteros freelance, con el préstamo gratuito de chalecos antibalas y cascos.

En 2019, gracias a DKV, Reporteros Sin Fronteras ha podido adquirir un nuevo chaleco antifragmentos que completa así la gama de chalecos antibalas de guerra que dispone la entidad.

“Creadores de conciencia” es un proyecto itinerante producido por DKV con motivo del XX aniversario de sus acciones de Responsabilidad Social y se puede visitar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el 28 de abril. La muestra inició el recorrido en el Palau Robert de Barcelona, ahora se encuentra en la capital para visitar, posteriormente, otras ciudades. La siguiente parada será en Valencia, donde la exposición se establecerá, del 7 de mayo al 23 de junio, en Centre del Carme. Después se trasladará a Zaragoza y más adelante a Gijón.

"Creadores de conciencia" reúne el trabajo de 40 fotoperiodistas, algunos con una larga trayectoria, como en el caso de Gervasio Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara, Clemente Bernad o Sandra Balsells y otros más jóvenes, como Javier Corso, Manu Bravo, Samuel Aranda, Bernat Armangué o Lurdes Basolí. Las 120 fotografías que se presentan en la exposición se han publicado en los medios de comunicación más importantes del mundo. Las imágenes dan a conocer realidades inquietantes de lugares lejanos como Siria, Colombia, Venezuela, Irak, Egipto... y también situaciones que vivimos en nuestro propio barrio o ciudad. Algunos de los fotógrafos han desarrollado su labor en la misma ciudad donde viven. Todas las fotografías están tratadas con seriedad y rigor, y con un alma y una magia especiales.

La exposición, además de remover conciencias para que nadie se desentienda de las injusticias, los abusos y el dolor humano, homenajea a una generación de fotoperiodistas que han reflejado con imágenes momentos trascendentales de la historia reciente, a veces en situaciones precarias y asumiendo riesgos.

Una tarea muy importante, en momentos históricos agitados y convulsos, que no ha conseguido siempre un justo reconocimiento. Es por ello por lo que DKV ha apostado por esta iniciativa para celebrar el XX aniversario de su Programa de Responsabilidad Social, con el objetivo de abordar las temáticas que se han tratado durante estos veinte años como problemas de cambio climático, enfermedades, salud, discapacidad o colectivos socialmente marginados.

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y apuesta por ser un negocio responsable: la entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios económicos, a través de buenos productos y un buen servicio, es compatible con la búsqueda del beneficio social y medioambiental.

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) y consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes.

