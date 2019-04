Worldline, primera compañía en la industria de pagos que neutraliza sus emisiones de CO² Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 16:37 h (CET) Este logro es el resultado de un plan de mejora continua de Worldline, que comenzó en 2015 con el lanzamiento del programa Trust 2020 CSR, con el que la compañía centró sus iniciativas de RSC en la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en servicios de pago y transacciones electrónicas, ha sido la primera compañía de la industria de pagos que neutraliza sus emisiones de CO2. Este logro se aplica a las actividades de la compañía en 2018, tanto en sus centros de datos, oficinas, viajes de negocio como en el ciclo de vida de sus terminales de pago.

El compromiso de neutralidad de carbono de Worldline se enmarca en su estrategia global de medio ambiente cuyo objetivo es reducir al máximo el uso de energía, utilizando fuentes de energía descarbonizada y renovable y, compensar las emisiones de CO2 restantes con un programa de compensación de CO2.

Este logro es el resultado de un plan de mejora continua de Worldline que comenzó en 2015 con el lanzamiento del programa Trust 2020 RSC, con el que Worldline centró sus iniciativas de RSC en la eficiencia energética en sus centros de datos, oficinas, terminales de pago y en la optimización de los viaje de trabajo. Con este programa, Worldline se compromete a reducir sus emisiones de carbono en un 2% cada año. En paralelo, Worldline inició un ambicioso plan de energías renovables orientado a lograr el uso de energía 100% renovable en sus centros de datos y oficinas.

Gracias a este hito, Worldline puede proporcionar soluciones de carbono neutral a sus clientes, apoyándoles en sus estrategias de sostenibilidad. De esta manera, Worldline permite a sus clientes declarar "cero" sobre las emisiones de Scope 3 en su balance de GEI en los servicios alojados por Worldline. La estrategia de eficiencia energética y carbono neutral de Worldline quiere tener una influencia positiva en su ecosistema, que incluye clientes, empleados, inversores y otras partes interesadas.

Además, como parte de su estrategia ambiental, Worldline también lanzó, a finales de 2018, la iniciativa GreenIT@worldline tras su participación en el estudio WeGreenIT iniciado por WWF France y Club Green IT.

Este estudio permitió a Worldline cuantificar la huella ambiental de su sistema de información y reúne los nuevos métodos, herramientas y mejores prácticas. Gracias a la gestión sostenible de sus centros de datos y al diseño ecológico de sus terminales de pago, Worldline fue calificado con un índice de madurez global del 70% (en comparación con el índice promedio de las otras 24 principales empresas francesas encuestadas, que fue del 59%).

Para compensar el impacto de las emisiones de CO2 que no se pudieran evitar, Worldline ha implementado un programa de compensación de emisiones de carbono. Como parte de este programa, la compañía ha invertido en un proyecto de parque eólico en India, que permite el desarrollo de energía renovable. La energía generada se suministra directamente a las redes eléctricas estatales para satisfacer las crecientes necesidades de energía de la población. Este proyecto está certificado por los mejores estándares reconocidos internacionalmente: el "Estándar de carbono verificado" y el "Estándar de oro" en alianza con Ecoact, una compañía especializada en estrategia de carbono. Para obtener más información sobre este proyecto, consulte el Informe de Worldline de CSR 2017, p.44.

Según Sébastien Mandron, Worldline CSR Officer: “Estamos orgullosos de ser la primera empresa en el sector de Medios de Pago que neutraliza sus emisiones de CO². El crecimiento de los usos digitales aumenta el consumo de energía y las emisiones de CO² asociadas, por lo que se hace cada vez más importante. Como una parte importante de la industria TI, Worldline está buscando constantemente formas de reducir su uso de energía y el impacto del carbono. Al lograr nuestros objetivos medioambientales del programa TRUST2020, y al convertirnos en una empresa neutral en emisiones de carbono, demostramos nuestro compromiso de luchar contra el cambio climático y nuestra capacidad para satisfacer las expectativas de sus stakeholders”.

Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para el negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio para medios de pago elegido por los comercios, bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 millones de euros anuales. Worldline es una compañía del Grupo Atos. worldline.com

