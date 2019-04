Junta General Anual 2019 de Schaeffler AG Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 16:49 h (CET) Alrededor de 730 accionistas asistieron a la Junta general anual de Schaeffler en el centro de convenciones Frankenhalle de Núremberg, Alemania La Junta General Anual de Schaeffler AG ha generado un gran de interés. Alrededor de 730 accionistas han viajado a Núremberg para asistir a la Junta en el centro de convenciones Frankenhalle de Núremberg, Alemania. Han votado por un dividendo de 55 céntimos por acción ordinaria sin derecho a voto (sin modificaciones respecto al año anterior). En el cuarto año desde la salida a bolsa de la empresa, el índice de reparto de dividendos se sitúa aproximadamente en el 40% y, por lo tanto, se encuentra en la horquilla superior del rango objetivo del 30 al 40 por ciento de los ingresos netos atribuibles a los accionistas antes de efectos especiales.

Una señal positiva para el mercado de capitales

El nivel sin cambios del reparto de dividendos es una señal clara y positiva para el mercado de capitales, considerando especialmente la circunstancia de que la empresa, como la mayoría de sus competidores en el negocio de la automoción, tuvo que soportar pérdidas significativas en el mercado de valores, en particular durante el segundo semestre de 2018. La buena generación de cash flow y la mejora adicional de los indicadores clave del rendimiento financiero confirman que la empresa cuenta con una sólida base financiera que permite un reparto de dividendos al nivel del año anterior.

''El pasado ejercicio ha sido un año con luces y sombras. Independientemente de lo mucho que puedan cambiar las cosas, mantendremos el rumbo y continuaremos conformando el futuro del Grupo Schaeffler de manera activa y decisiva. Mantendremos nuestra estrategia y nuestra posición como proveedores de los sectores de automoción e industrial. En este contexto, Schaeffler continuará en movimiento e impulsará constantemente su transformación'', ha explicado Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Con respecto a la evolución del negocio durante los primeros meses de 2019, Klaus Rosenfeld ha dicho que Schaeffler había iniciado el ejercicio financiero como estaba previsto y que las condiciones del mercado seguían siendo desafiantes. Ha añadido que no se espera una nueva aceleración de la dinámica de crecimiento hasta el segundo semestre del año. La empresa presentará el informe provisional del primer trimestre de 2019 el 8 de mayo.

Nuevos nombramientos para el Consejo de Supervisión de Schaeffler AG

Tal como estaba previsto, en la Junta General Anual se han elegido a los diez representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión de Schaeffler AG.

Con la elección, se ha confirmado en sus cargos a ocho miembros del Consejo de Supervisión. Han sido reelegidos los siguientes miembros: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Georg F. W. Schaeffler, el Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger, el Dr. Holger Engelmann, el Prof. Dr. Bernd Gottschalk, Robin Stalker, el Prof. KR Ing. Siegfried Wolf y el Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang. Sabine Bendiek y Sabrina Soussan han sido elegidas como nuevos miembros del Consejo de Supervisión.

La señora Bendiek, presidenta de la Junta directiva de Microsoft Deutschland GmbH, cuenta con muchos años de experiencia en los campos de la digitalización, las TIC y la inteligencia artificial.

La señora Soussan es CEO de Siemens Mobility GmbH y también dirige la unidad de negocios de Siemens Rolling Stock. Siemens Mobility ofrece soluciones innovadoras para el transporte ferroviario y por carretera, y para la movilidad interconectada en todo el mundo.

''Estamos encantados de dar la bienvenida a dos ejecutivas de máximo nivel con una impresionante trayectoria en el ámbito tecnológico, la señora Bendiek y la señora Soussan, en el Consejo de Supervisión de Schaeffler AG. Sus conocimientos y su experiencia reforzarán considerablemente al Consejo, especialmente en lo referente a digitalización y tecnología'', ha subrayado Georg F. W. Schaeffler, presidente del Consejo de Supervisión.

Los resultados de las votaciones y la grabación del informe que el CEO ha presentado en la Junta General Anual están disponibles en el siguiente enlace: www.schaeffler.com/agm.

El balance anual puede consultarse en este enlace: www.schaeffler-annual-report.com

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Mediante componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como con soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales, el Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo. En 2018, la empresa generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.200 millones de euros. Con alrededor de 92.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler es la segunda empresa más innovadora de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

