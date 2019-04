ImprentaMadrid explica las claves para diseñar un logo capaz de catapultar una marca hacia el éxito Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 15:01 h (CET) Diseñar un logotipo puede parecer un trabajo que podría llevarse a cabo en una tarde. Al fin y al cabo, hoy día hay un sinfín de herramientas que permiten diseñar un logo en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Según los expertos de ImprentaMadrid, crear un logo es el primer paso para tener éxito en un mercado cada vez más competido, y no debería tomarse a la ligera "Si realmente deseas que tu negocio dé una buena impresión desde el principio, debes tener un logotipo que sea memorable, reconocible, atemporal y versátil. Que esté perfectamente alineado con la visión y el objetivo de tu negocio. Y esto, como puedes imaginar, no es una tarea tan fácil como puede parecer", mantienen.

Según estos profesionales, el primer paso para crear un logotipo capaz de catapultar una marca hacia el éxito es definir al máximo a qué audiencia se dirigirán los productos y servicios. A nadie se le ocurriría servir vino tinto en una cena en la que los invitados no beben alcohol, y del mismo modo, es esencial comprender cómo es el público al que la empresa debería dirigirse.

"Dime las cinco marcas que primero te vengan a la mente. Seguro que te has percatado de que todas o la mayor parte de ellas tienen algunas características en común, y aunque cada una va destinada a una audiencia diferente, probablemente los cinco logotipos sean sorprendentemente simples, pero increíblemente efectivos", continúan los profesionales de ImprentaMadrid.

Logotipos como el de Apple, Facebook o Google han demostrado que esta parte tan básica de una marca debe mantenerse lo más simple posible. Y aunque Apple, sin ir más lejos, comenzó con un logotipo lleno de intrincados detalles, el fundador de la compañía se dio pronto cuenta de que su logo era mucho más complicado de lo que debería ser.

"Todos deberíamos tomar nota de lo que Apple hizo en ese entonces. Incluso con todo el peso representaba la decisión de cambiar su logotipo cuando la marca ya había sido lanzada al mercado, lo cambiaron por una versión mucho más simple porque los beneficios de hacerlo superaban ampliamente el perjuicio que supondría la modificación completa de su imagen corporativa", afirman.

Las tendencias van y vienen, pero un logotipo capaz de catapultar a una marca hacia el éxito siempre se mantendrá intemporal. En un paso tan importante durante la creación de la marca como es el diseño de su logotipo, más vale no escatimar en detalles.

