Nissan muestra un rendimiento sólido en el primer trimestre del año en Valencia Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 14:36 h (CET) Nissan consolida su liderazgo en movilidad eléctrica en Valencia con una cuota mercado del 22,38% y una subida respecto al año anterior del 203,68%. Qashqai lidera el segmento crossover con más de 300 matriculaciones y una cuota de mercado del 2,76%. Los vehículos eléctricos Nissan registran una subida del 33,3% con respecto al mismo periodo del año anterior Los datos de Nissan en Valencia demuestran, una vez más, la solidez de la marca en la región. En total, Nissan ha matriculado 3.786 unidades en dicha región durante 2018, con una cuota de mercado de 5,75%. Atendiendo a los datos del primer trimestre, solo en Valencia Nissan ha vendido 736 vehículos, lo que representa una cuota de mercado del 5,35%. Si se hace la división por segmentos, la compañía ha vendido un total de 584 vehículos durante el primer trimestre del año en Valencia, lo que supone una cuota de mercado del 4,88%. Sin embargo, el mayor crecimiento en este periodo ha sido el registrado en el segmento de camiones, en el que la compañía ha experimentado un aumento del 78,95% y logrado una cuota de mercado del 29,96%. Es decir, 3 de cada 10 matriculaciones de camiones en Valencia son de la marca Nissan. Por último, la compañía cerró el trimestre con un total de 143 unidades vendidas en la categoría de vehículos comerciales ligeros y pick ups, lo que supone una cuota de mercado del 4,86% y 24,32% respectivamente.

En cuanto a los modelos, el Qashqai sigue siendo el coche estrella de la marca. En 2018 fue el tercer coche más vendido y lideró el sector de crossover con más de 1.500 unidades vendidas en Valencia. Y este año va camino de repetir resultado, pues en los primeros tres meses se han matriculado 330 unidades en la región, en línea con el liderazgo año tras año del segmento crossover por parte del Nissan Qashqai. Las cifras van en línea con los resultados del mercado español donde el Qashqai fue el crossover más vendido y acumuló un total de 31.287 unidades, lo que representa una cuota de mercado del 11%.

En cuanto a la movilidad eléctrica, la compañía ha cerrado el primer trimestre en España con récord de ventas en vehículo eléctrico. En total se han matriculado 741 vehículos, con una cuota de mercado del 22,93% y una subida del 203,69% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, Nissan consolida su liderazgo en la gama eléctrica con el LEAF como referencia. Solo en lo que va de año, se han matriculado más de 500 unidades del modelo eléctrico por excelencia de la compañía, con una cuota del 17,42% y una notoria subida del 296,48% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se analiza la performance de Nissan en Valencia en cuanto a movilidad eléctrica se da con una cuota de mercado del 5,26% y un crecimiento del 33,3% propiciado, sobre todo, por las ventas del LEAF.

Sobre Nissan en España

Nissan cuenta con cinco centros de producción en España: en Barcelona, Ávila y Cantabria, donde fabrica la furgoneta NV200, tanto la versión de motor de combustión como la eléctrica, que es la más vendida en toda Europa, el pick-up Navara y el camión ligero NT400/Cabstar. Asimismo, fabrica componentes para varias plantas de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, tiene un centro de I+D para toda Europa, un hub de distribución y un centro de recambios. Barcelona acoge la sede comercial para España y Portugal, países en los que Nissan lidera la movilidad eléctrica y el segmento crossover, y cuenta con una red de más de 200 puntos de venta y postventa que dan cobertura a toda la Península Ibérica. En España, Nissan emplea a 5.000 personas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Chiara apuesta por México como primer país en su internacionalización Job Sharing: IMF Business School analiza la nueva forma de trabajar que triunfa en Europa Labelium nombra a Pablo Díaz director general global de Ebronext Crepíssima introduce el take away y delivery en sus establecimientos de Madrid y Barcelona Beneficios de las vitaminas en el entrenamiento, informa Perfect Nutrition