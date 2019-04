​Rápida y contundente victoria de Ari y Ale en la final del WPT Alicante

Lydia María González Zapata / Alicante. María José Sánchez-Alayeto y Delfina Brea frente a Ariana Sánchez y Alejandra Salazar. Ambas parejas han peleado muchísimo en la final del Estrella Damm Alicante Open. Las jugadoras han disputado cada bola y han ofrecido un juego rápido y muy agresivo con algunos puntos largos en los que el público estaba en vilo.



La jovencísima Ari, de tan solo 19 años, y su compañera Ale se han puesto rápidamente en el 3-1 y en un abrir y cerrar de ojos con ventaja de 4-1 en el primer set. Por su parte, a Majo y a Delfi les ha costado conseguir su segundo juego. Ari y Ale, tras una presión implacable y no dejar pasar oportunidades, se han colocado en 5-2, destacando su compenetración, la potencia de Ari y el refuerzo defensivo de Ale. Las bolas de Majo y Delfi en varias ocasiones no han superado la red. Su maestría y experiencia no brillaba como nos tiene acostumbrados. En 37 minutos el primer set estaba sentenciado con un 6-2.



En el segundo set, Sánchez y Salazar han hecho gala de sus puntos agresivos y acertados una vez más. La pareja hispano-argentina, desafortunadamente, ha cometido más errores de lo que es habitual en ellas. Ari y Ale han seguido dominando y sus rivales han llegado a empatar con un 2-2 y más tarde con un 3-3, situaciones que han terminado desaprovechando con varios fallos. Éstas han perdido la oportunidad en unos puntos muy disputados, aunque tanto la una como la otra han ofrecido algunos remates espectaculares.

Varios errores en la red de Sánchez-Alayeto y Brea otorgaron puntos valiosos a sus contrincantes; llegaron a tener ventaja dos veces y se hicieron con el cuarto juego tras un excitante remate de Delfina. Este 3-4 ha sido la primera vez que se han situado por encima de Ari y Ale. Poco les ha durado el buen sabor cuando sus contrarias han puesto mucha presión y han subido el luminoso a 4-4. Más bolas que no han superado la red y el juego implacable de Ariana y Alejandra les ha otorgado el triunfo a estas últimas con 7-5.