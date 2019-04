Crepíssima introduce el take away y delivery en sus establecimientos de Madrid y Barcelona Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 12:56 h (CET) Operará con las empresas especializadas en reparto de comida a domicilio Deliveroo y Uber Eats y con esta nueva linea de negocio prevé incrementar su facturación entre un 15% y un 35% La cadena de restauración Crepíssima, especializada en la elaboración de creppes gourmet, ha incorporado los servicios de take away y delivery en sus dos locales de Madrid y Barcelona.

En opinión de la compañía, esta iniciativa representa un paso importante en la estrategia de empresa, centrada en atender todas las necesidades del consumidor, y, por otro lado, de introducir nuevas líneas de negocio para el franquiciado.

Según las previsiones de la compañía, la inclusión de ambos servicios supondrá un incremento de la facturación que oscilará entre el 15% y el 35%, según el tipo de local, las características de su radio de acción, etc. Además, la compañía prevé así potenciar las ventas en determinadas horas valle o generar ingresos significativos en momentos tradicionalmente de menor consumo, como por ejemplo los domingos por la noche afirma David Sainz, director de expansión de la cadena.

En ambos locales Crepíssima operará con las empresas especializadas en reparto de comida a domicilio: Deliveroo y Uber Eats .

Para adaptar la oferta de la compañía a este sistema, Crepíssima ha realizado un minucioso análisis de todos los factores que intervienen en el proceso. Con todo ello, la compañía garantiza que todos los productos lleguen a su destino con una calidad idéntica a la existente en el local.

Así, desde el pasado 1 de abril ya es posible disfrutar, donde el cliente lo desee, de la carta de Creps dulces y salados de la compañía, además de la nueva y exclusiva selección de gofres creados por el departamento de I+D específicamente para España.

Estos ajustes, concluye Sainz, “favorecen el posicionamiento de Crepíssima en España, puesto que se enfrenta a su competencia como un concepto innovador de cafetería y crepería con alternativas saludables para cualquier disfrutar en cualquier franja horaria y en cualquier lugar”.

Crepissima en España

Crepissima es una compañía de origen costarricense que goza de gran reconocimiento de marca en su país, gracia a su larga trayectoria y experiencia que tiene en el sector de la hostelería. Sus oficinas centrales se sitúan en Costa Rica, donde surgió la idea y modelo de negocio que ha llevado al éxito a la compañía.

En España, la compañía cuenta con dos establecimientos, ubicados en Madrid y Barcelona, y su objetivo es alcanzar los 10 locales en su primer año de funcionamiento en nuestro país. Por regiones, las zonas de expansión prioritarias son las grandes ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. además de Madrid, y especialmente aquellas con un alto nivel de turismo que puedan favorecer la expansión internacional de la marca por Europa.

Los primeros locales abiertos por la compañía en nuestro país responden precisamente a este planteamiento. El primero de ellos está ubicado en la calle Imperial, 18, a muy pocos pasos de la madrileña Plaza Mayor. El segundo en el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona.

Crepíssima cuenta con el premio otorgado por la Cámara de Comercio a la franquicia exitosa de Costa Rica 2016, así como reconocimientos empresariales por el concepto, imagen, servicio y velocidad de crecimiento de la marca y puntos gourmet.

