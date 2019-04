inAtlas, empresa de Big Data y Geoanalítica pionera del sector infomediario español Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 12:29 h (CET) En la actualidad es posible generar valor económico a partir de datos públicos mediante la combinación del Big Data y el Open Data. Las empresas con la finalidad de incrementar su competitividad y optimizar sus posibilidades de negocio utilizan herramientas y soluciones de Geomarketing gestionando y transformando los datos en conocimiento. Informa EKMB inAtlas es miembro de ASEDIE, la Asociación Multisectorial de la Información, que aglutina a empresas infomediarias de distintos sectores que tienen por objeto el uso, reutilización y distribución de la información, creando productos de valor añadido mediante la aplicación de métodos que favorezcan la fiabilidad y transparencia de las transacciones comerciales en el ámbito empresarial.

El sector infomediario está formado por empresas que se dedican a administrar y gestionar cantidades ingentes de datos, como materia prima, con la finalidad de generar servicios de valor añadido destinados a la industria, comercio, sanidad, transporte, turismo, cultura o inmobiliaria. Se está ante la era del dato, del dato de cada acción o movimiento a la interconexión de estos a través de registros, Big Data, Cloud Computing, Smart cities, ciudades inteligentes… Conceptos y contenidos en los que el dato y su tratamiento son fundamentales e imprescindibles.

Según Luis Falcón, CEO de inAtlas, empresa de Big Data y Geoanalítica dentro en el sector infomediario español, que ofrece soluciones estratégicas de negocios basadas en la ubicación, no es complicado gestionar y entender estos datos por parte de las empresas “simplemente es una cuestión de orden y de tecnología, pero hemos de diferenciar entre las empresas que gestionan grandes volúmenes de datos y las empresas que consumen los productos que estas generan. Las que gestionan, además de los datos, requieren de tecnología y capital humano que sepa organizar y analizar grandes volúmenes de datos para generar valor añadido”.

No cabe la menor duda, que se trata de un sector emergente que surge a raíz del desarrollo del potencial de las nuevas tecnologías para la obtención de datos. inAtlas, gracias a su solución de Geomarketing, gestiona y transforma los datos en conocimiento útil. Esta demanda, cada vez mayor por parte de las empresas, radica según explican “en la necesidad de encontrar más seguridad en la veracidad de la información para gestionar las operaciones de riesgo de las empresas”. inAtlas garantiza durante todo el proceso, el análisis y tratamiento adecuado de los datos, así como la calidad de sus insights, de manera que los resultados obtenidos a través de su solución de Geomarketing y su utilidad resultan imprescindibles en la toma de decisiones del ecosistema empresarial porque la información extraída contiene un alto valor añadido.

Las empresas son conscientes de los cambios de tendencias de consumo y de la transformación del consumidor en un entorno multicanal. Necesitan nutrirse de información sobre clientes, entorno y mercados para llevar a cabo estrategias competitivas y diferenciadoras de captación y fidelización éxito, aperturas, en definitiva, optimizar sus resultados.

El gran reto de las empresas que acceden a los servicios infomediarios es rentabilizar la inversión de la ingente cantidad de datos a los cuales tienen acceso y, sobre todo, aportar un valor clave a los procesos empresariales. Los tres sectores de mayor crecimiento dentro del sector infomediario son en este orden: información geográfica, sector económico y financiero y estudios de mercado, seguidos por los sectores de investigación, consultoría, editoriales, directoriales, culturales o turísticos.

A través de las soluciones de inAtlas se pueden localizar una empresa en un lugar determinado, se puede saber cuanto están facturando las empresas del mismo sector a su alrededor, además calcular el ROI o hacer un plan de negocio de una forma fehaciente, conociendo a sus competidores reales y sus estados financieros.

La cuestión, no es tanto si se trabajan con grandes o pequeñas cantidades de datos, ni siquiera su gestión, sino de la velocidad con que estos cambian, por lo que se debe ser consciente que el modelo de gestión es un proceso que siempre está en continua actualización. Lo que sí hacen los datos es aportarnos información detallada acerca de esos procesos; de ahí que lo importante, en sí mismo, sean las personas que analizan los datos y que la información esté actualizada. Así lo expresa Silvia Banchini, Directora General de inAtlas “lo más importante es el caso de uso, los datos en sí mismos son una commodity, su clave reside en el para qué se analizan y qué se extrae de ellos”. Los Essentials Data Management y sus experiencias son el quid para ofrecer la mejor solución, aprovechar los datos y dar un valor añadido a estos transformándolos en información relevante y oportunidades.

inAtlas: empresa especializada en Location Analytics que ofrece soluciones estratégicas de negocios basadas en la ubicación. Ha creado una tecnología propia que aumenta la velocidad de cálculo de datos geoespaciales, permitiendo una alta flexibilidad de personalización, visualización e integración continua de bases de datos diversas. Desarrolla soluciones tecnológicas para gobiernos y para empresas privadas de bancos y seguros, telecomunicaciones, energía, hostelería, comercio mayorista y minoristas, concesionarios, fabricantes, así como modelos analíticos a medida para la búsqueda de prospectos espejos, lugares óptimos de expansión, oportunidades de ventas cruzadas y prevención de fugas. En joint venture con Informa D&B, líder español en la oferta de Información comercial y financiera de empresas, ofrecen una competitiva herramienta de Geomarketing que permite descubrir los patrones de comportamientos y dinámicas de proximidad entre clientes, proveedores y competidores, para optimizar las acciones de marketing dirigidas tanto para captación de nuevos clientes como para su retención.

