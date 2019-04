Granada lidera la ocupación en España durante la Semana Santa Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 12:12 h (CET) La Semana Santa de Granada, declarada de Interés Turístico Internacional, lidera un año más las cifras españolas de ocupación hotelera, en abril de 2019 Según informa Europa Press, entre las ciudades españolas, tanto Granada como Sevilla han registrado los mayores niveles de ocupación, alcanzando un 92 %.

El mal tiempo que parte de la semana estuvo presente en la ciudad nazarí no impidió la inyección turística de visitantes que se acercaron, procedentes de todas partes de España y otros lugares del mundo. Ante ello, como viene siendo habitual, la Asociación de Guías Oficiales de Granada (AGIP) pudo ofrecer con normalidad sus servicios diarios de guías turísticos oficiales en Granada, cumpliendo con las expectativas que cada año supera, para explicar a cientos de visitantes lugares tan demandados como la Alhambra, Generalife, centro histórico y Albaycín, Sacromonte, Catedral, Capilla Real y Cartuja, entre otros.

Las buenas cifras de Semana Santa elevan a Granada a un récord turístico consolidado durante los cuatro primeros meses de 2019, teniendo en cuenta los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo en el primer trimestre del año, la provincia de Granada recibió más de 735.000 que pernoctaron en hoteles.

Esta subida supone un incremento del 4,7 % respecto a 2018. En gran parte, la buena noticia para el turismo y la hostelería locales es debida a visitantes llegados de otros países para disfrutar de la cultura, ocio y actividades turísticas que ofrece la localidad andaluza.

Por su parte, el vicepresidente del Patronato Municipal de Turismo, Enrique Medina, califica de "espectaculares" estos datos del mes de abril, que en su opinión no solo han sido debidos a la Semana Santa granadina, sino también a la temporada de esquí que ha podido alargarse en Sierra Nevada.

Visitantes venidos de Comunidades Autónomas como Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, han podido incluso alargar sus vacaciones un día más eligiendo Granada como destino, por la celebración del Lunes de Pascua, que han aprovechado para regresar a sus hogares.

Reconocimiento mundial de la Semana Santa en Granada

Si bien, Andalucía se caracteriza por ofrecer una de las Semanas Santas más importantes de España, Granada, muy especialmente, destaca por ofrecer un enclave único en el mundo, en el que mostrar sus procesiones.

Las estrechas y empedradas calles del legendario barrio del Albaycín aportan un valor exclusivo a los pasos que por ellas transcurren, como es el caso de la Aurora, la Estrella y la Concha.

El Realejo, el Sacromonte y la Carrera del Darro también se llenan de luz y oscuridad, dependiendo de las escenas cristianas que cada cofradía representa. La madrugada del Jueves al Viernes Santo llena de emoción a miles de visitantes, así como a todas aquellas personas asiduas de Granada, que cada Semana Santa admiran al Cristo del Silencio. En el caso del Cristo de los Gitanos, los cánticos, las hogueras y el olor a azahar del camino se unen a un marco espectacular que envuelve a la Pasión de Cristo, con la Alhambra como testigo indirecto.

Otras procesiones como las de la Borriquilla, el Huerto, el Vía Crucis, la Cañilla, la Lanzada o la del Señor de los Favores, entre otras, se superan temporada tras temporada desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, no dejando desapercibidas a todas aquellas personas interesadas en seguir, disfrutar, sentir y descubrir la Semana Santa de Granada y sus imágenes sagradas.

Desde 2009, esta semana es considerada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, por valores como su antigüedad, continuidad en el tiempo y arraigo de la fiesta, así como por el fervor ciudadano que acarrea y la diversidad de sus actos, considerados como originales.

Esta declaración honorifica dota a la Semana Santa granadina de un valor cultural que, sin duda, influye en las buenas cifras de turismo, por sus características etnológicas y el atractivo de una fiesta que, junto a una de las ciudades más populares de España, hacen que cada año miles de visitantes repitan, y otras personas curiosas se acerquen, para empaparse de un lugar en el que, confluyendo diferentes culturas desde hace siglos, logra atraer admiración y respeto por su Semana Santa, como tradición reconocida a nivel mundial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Chiara apuesta por México como primer país en su internacionalización Job Sharing: IMF Business School analiza la nueva forma de trabajar que triunfa en Europa Nissan muestra un rendimiento sólido en el primer trimestre del año en Valencia Labelium nombra a Pablo Díaz director general global de Ebronext Crepíssima introduce el take away y delivery en sus establecimientos de Madrid y Barcelona