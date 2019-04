Yuumi, la Gata Mágica, llega a League of Legends Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 11:48 h (CET) El nuevo support tendrá mecánicas completamente nuevas en el juego de Riot Games. El tráiler de jugabilidad da pistas sobre cómo será su forma de moverse en partida Riot Games presenta al nuevo personaje support de League of Legends que prometió al inicio de la temporada, Yuumi, la Gata Mágica. Se trata de una coqueta felina que se mueve volando encima de su amigo, Libro (en efecto un volumen editorial, tal como su nombre indica), junto al que viaja en busca de su Maestra.

Durante su búsqueda se ha topado con la Grieta del Invocador, y será ahí donde la adorable Yuumi ayude a sus aliados a derrotar a los enemigos que se pongan por delante. Para ello, utilizará mecánicas que nunca se habían visto en League of Legends.

Yuumi es capaz de subirse encima de un compañero de equipo y moverse con él. De esta forma, los invocadores no tendrán que preocuparse del movimiento del campeón por la Grieta, sino que solo deberán fijar las habilidades y sus direcciones de lanzamiento. Mientras la Gata Mágica se encuentra vinculada a un aliado no puede ser objetivo de habilidades de los enemigos, pero sí de las torretas.

Gracias a esta nueva mecánica, las habilidades de Yuumi presentan innovaciones que abrirán aún más el abanico de opciones en League of Legends. Destaca la posibilidad de dirigir los proyectiles con el ratón, siempre que esté unida a un aliado en el momento del lanzamiento.

Asimismo, la Gata Mágica podrá cambiar de un aliado a otro sin enfriamiento, por lo que su movilidad será muy buena. Sin embargo, tendrá que esperar algo de tiempo para poder separarse de un campeón e ir por su cuenta de nuevo.

El personaje llegará muy pronto a la Grieta para dejar a sus rivales hechos un ovillo. Mientras tanto, ya se pueden conocer varios detalles de su historia aquí. Todas las novedades sobre Yuumi estarán disponibles en la página de League of Legends.

Vídeos

Yuumi, la Gata Mágica, de LoL



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.