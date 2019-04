El grupo MBE Worldwide cierra su año fiscal con 2.540 centros y 861 millones de euros de facturación Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 11:01 h (CET) MBE Worldwide empresa que facilita en todo el mundo la actividad de empresarios y particulares, a través de su red de distribución de servicios y productos, cierra su año fiscal desarrollando el modelo de franquicia en 5 nuevos países: Finlandia, Hong Kong, Hungría, Marruecos y Rumanía. La compañía centra el 48% del volumen de su facturación en los envíos y embalajes en 47 países distintos MBE Worldwide (“MBE”) es una de las mayores redes de Centros de Servicios que ofrecen envíos, logística, impresión, servicios de marketing y comunicación a empresas y particulares, con más de 2.500 centros de servicios a nivel mundial (incluidas PostNet y AlphaGraphics adquiridas en 2017). MBE ofrece diferentes servicios tanto a empresas como a particulares a través de un modelo de distribución sin precedentes basado en el comercio minorista.

MBE anuncia que en 2018 «Tres marcas, Una red» (incluyendo Mail Boxes Etc., Postnet y AlphaGraphics) alcanzaron los más de 2.540 Centros de Servicios en 47 países y 861€ millones de facturación agregada. El 48% del volumen de su facturación se centra en los envíos y embalajes, el 43% en servicios de impresión, marketing y comunicación, el 6% en otros servicios y productos, el 2% en servicios postales y, finalmente, el 1% en servicios a particulares.

Además, durante el año 2018, se firmaron nuevos acuerdos de Master Franquicia (ML) para desarrollar el modelo de franquicia con la marca Mail Boxes Etc. en 5 nuevos países: Finlandia, Hong Kong, Hungría, Marruecos y Rumanía.

"Nos sentimos muy orgullosos de poder anunciar este gran resultado", ha dicho Paolo Fiorelli, Presidente & CEO de MBE ."El año 2018 nos ha demostrado cómo podemos impulsar el crecimiento orgánico de todo el grupo gracias al gran esfuerzo y compromiso de nuestros empresarios y equipos corporativos. Nuestros equipos impulsados por la pasión, disciplina e innovación superaron con creces las expectativas de nuestros clientes siguiendo la filosofía #PeoplePossible como una actitud, en sus interacciones diarias con clientes".

En España durante el ejercicio 2018 han sido 12 las nuevas tiendas inauguradas. En total, MBE suma 226 tiendas en el territorio español.

Los nuevos establecimientos se ubican repartidos en:

Madrid: Tres, Valdemoro, Madrid y San Sebastián de los Reyes.

Catalunya: Cuatro, Lloret de Mar, dos en Barcelona y Parets del Vallès.

Euskadi: Tres, en Ordizia (Gipuzkoa), Barakaldo y en Lemoa (Bizkaia). Con las nuevas aperturas en la provincia de Barcelona, Catalunya afianza su liderazgo en número de centros MBE, con 80 tiendas. En España, Mail Boxes Etc. ha batido récords de envíos y ha expandido su servicio de proveedor para e-commerce.

El Grupo MBE ofrece una amplia red de Centros de Servicio a pie de calle en la que empresas -grandes y pequeñas- y particulares pueden recibir una atención detallada. Los clientes de MBE encuentran eficiencia en la externalización de servicios que son necesarios para su negocio pero que pueden asignarse a un equipo externo que aporta experiencia y conocimientos utilizando procesos estructurados y fiables para obtener un resultado óptimo para el cliente.

El valor #PeoplePossible de MBE representa la mejor manera de transmitir la vocación de la Red Global MBE de encontrar continuamente nuevas soluciones a medida para satisfacer las necesidades diarias de los clientes.

Acerca de MBE Worldwide Group

MBE Worldwide S.p.A. (MBE), holding familiar italiano con sede en Milán – Italia, es una de las mayores redes de Centros de Servicios convenientemente ubicados que ofrecen envíos, logística, impresión, servicios de marketing y comunicación a empresas y particulares. Los centros de servicios MBE son propiedad y administrados por empresarios franquiciados que reciben el soporte de equipos experimentados. Ofrecen a particulares y pymes soluciones a medida de las necesidades de sus negocios y actividades

En 2017, con la adquisición de AlphaGraphics y Postnet (2 compañías estadounidenses con una oferta de servicios similar a MBE), MBE amplió su red global a 2.500 centros en 47 países, con unas ventas anuales combinadas de aproximadamente 861 millones de euros (FY2018).

Para más información sobre MBE Worldwide, visitar www.mbeglobal.com

