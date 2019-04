Roberto Sunglasses renueva su patrocinio con el 7 veces campeón del mundo de triatlón cross Rubén Ruzafa

El triatleta malagueño pone sus miras en el Campeonato del Mundo ITU y el Mundial XTerra tras recuperarse de una lesión La marca malagueña de gafas de sol “Roberto Sunglasses” y el siete veces campeón del mundo de triatlón cross, Rubén Ruzafa, han renovado por quinto año consecutivo su acuerdo de patrocinio. Gracias a este convenio, el triatleta seguirá siendo el principal embajador a nivel internacional de la marca nacida en la Costa del Sol y continuará compitiendo con las gafas de sol deportivas Roberto.

Tras recuperarse de una lesión, Ruzafa vuelve esta temporada a la competición con el Campeonato del Mundo ITU y el Mundial XTerra como principales objetivos. “La preparación para el Campeonato del Mundo ITU, que es el 30 de abril, está siendo una contrarreloj, por lo que será una incertidumbre como llegue. Para Maui iré más rodado y, si no hay contratiempos, podré prepararla mejor”, ha explicado el triatleta durante la firma del convenio.

El malagueño estará también en el Europeo de Triatlón Cross en Rumanía, en el Xterra Francia y Xterra Italia y en el Campeonato de Europa de Xterra en República Checa, entre otras pruebas, para culminar en su competición favorita en Maui (Hawai). “Creo que es tal reto ganarla, que el desafío de prepararla es lo que más me llama. Es en un entorno tan lejano y tan diferente, que solo ir ya es una aventura”, ha señalado Ruzafa, que el año pasado registró un cuarto puesto en esta misma prueba. “El cuarto de Hawaii fue inesperado. Mi estado de forma y mis sensaciones eran muy buenas, los números lo decían, pero finalmente no pude mantener el rendimiento hasta meta. Doloroso, pero necesario para aprender y continuar mejorando. Aún así, la lesión ha dolido más”, ha apuntado, refiriéndose a la caída que sufrió en el Mundial de Dinamarca y que le partió la temporada en dos por una fisura en el hueso escafoides de su mano derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano. A pesar de este contratiempo, ha manifestado que en 2018 se vio “la mejor versión de Rubén Ruzafa”. “El año pasado me volví a encontrar como hace mucho. En el Mundial ITU en Dinamarca tuve un rendimiento excepcional y algunas personas me decían que ahora hasta corría rápido”, ha bromeado el heptacampeón del mundo.

Sobre Roberto Sunglasses

Con sede en la malagueña Costa del Sol, Roberto Sunglasses es la marca propia de la cadena pionera en tiendas especializadas en gafas de sol Roberto Martín, que desarrolla su actividad principalmente en Andalucía, Levante, Madrid y Valladolid.

Roberto Sunglasses es actualmente la única marca con más de 1.200 referencias distintas en el mercado, enfocándose a un público muy extenso, poniendo a disposición de sus clientes toda su colección para hombre y mujer a precios muy asequibles, utilizando materiales como el TR90 en las monturas o las lentes polarizadas inyectadas que sólo usan las grandes marcas ya consolidadas del sector.

Roberto Martín inició su andadura en 1995 con la apertura de su primera tienda en la ciudad de Córdoba, lo que supuso la revolución en el concepto comercial de las gafas de sol, trasladándolas de las ópticas y centros oftalmológicos, a locales más enfocados al sector de la moda y accesorios.